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【壽司郎之亂】日本少年惡搞壽司郎　遭索償6700萬日圓最終結果出爐

食用安全 11:41 2023/08/03

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日本一名高中生惡搞壽司郎，之後壽司郎提告索償6700萬日圓，但近日就傳出雙方已經和解。

日本壽司郎今年1月發生惡搞事件，一名17歲高中生在岐阜縣一間分店內用舌頭舔豉油樽，並用沾了口水的手指塗抹迴轉帶上的壽司。事件震驚全亞洲，亦導致壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價大跌。壽司郎其後向該名高中生提告，索償6,700萬日圓（約港幣367萬元）；不過近日就傳出雙方已經達成和解，壽司郎決定撤告。

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綜合日本媒體報道，一段影片今年初在Twitter（Ｘ）上瘋傳，片中一名高中生在壽司郎分店內用舌頭舔豉油樽樽蓋位置，之後又拿起櫃子上的一個茶杯，舔過杯口後放回原位，最後更將手指含入口中，然後再用沾滿口水的手指塗抹迴轉帶上的壽司。

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影片流出後導致壽司郎名譽受損，母公司「FOOD & LIFE Companies」股價更下跌5%，市值蒸發160億日圓（約港幣8.7億元）。事後壽司郎堅持從刑事及民事方面追究，涉事高中生為了不再給學校添麻煩而自願退學。

今年3月，壽司郎在大阪地方法院向涉案高中生提出訴訟，指稱他的行為讓許多顧客都感到不舒服，進而導致壽司郎在日本各地門市的營業額下降，令壽司郎損失慘重。

高中生於5月向法院提交書面答覆，坦承自己有不當行為，但同時辯稱，壽司郎生意不好有可能是受同業競爭影響，希望可以駁回訴訟。壽司郎與高中生在周一（7月31日）達成和解並撤回訴訟，但針對調解內容，雙方皆拒絕回應。

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責任編輯：羅嘉欣

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