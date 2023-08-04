姆趾外翻 多關乎基因 嚴重需截骨矯正

姆趾外翻是常見的毛病，骨科專科嚴永藝醫生表示，它較多出現在女士身上，比例上遠較男士為多，而任何年齡層無論年輕人或長者，都可以有姆趾外翻的問題。

「姆趾外翻，顧名思義就是腳的姆趾移向腳掌外側，壓迫其他腳趾，當然首當其衝就是第二和第三腳趾。姆趾壓迫著其他腳趾，而姆趾內側的蹠骨凸起，就是一個典型的姆趾外翻的形態。」嚴醫生說。

為什麼會出現姆趾外翻這問題呢？嚴醫生表示主要在於兩部份，「第一是蹠骨移向了腳掌內側，同一時間姆趾自然會移向腳掌的外側，形成一個近似箭嘴的角度，而突出的位置就是蹠骨的關節頂端。」

姆趾外翻給人的印象，好像是一個後天的問題，但原來大部份個案都和基因遺傳有關。大約七成的姆趾外翻患者都有家族史，而除了基因之外，也有其他因素可以導致姆趾外翻，例如有些人的韌帶較鬆，有些人本身有腳部問題例如扁平足等，都會比較容易有姆趾外翻。當然，也有些朋友所穿的鞋子不太合適，例如鞋頭太窄等，也會令他們容易傾向有姆趾外翻的問題。

要注意的是，姆趾外翻不一定有症狀或對生活有影響，但另一方面，當姆趾外翻產生影響，往往就不只是腳趾的問題。

嚴醫生指出，「其實有一部份姆趾外翻的病人是沒有任何症狀的，他們可能完全沒有痛症的問題。但也有一部份病人會出現姆趾的位置疼痛、起繭，並逐漸出現其他影響。」

例如，當姆趾外翻愈來愈嚴重，有機會壓迫第二腳趾，令第二腳趾沒有足夠空位，漸漸出現變形的情況。更嚴重的情況是，第二腳趾會疊到姆趾上面，當它疊上了姆趾，又有機會引發更嚴重的情況——令第二腳趾脫骱，甚至第二腳趾的趾尖會刮著鞋頭，引起磨損甚至潰瘍。

「趾尖磨損流血當然會痛，亦影響日常穿鞋、走動等。若病人本身有糖尿病，這種損傷也有可能會引起比較大的問題。此外，雖然外翻凸出的是姆趾，有些病人可能會影響至其他關節也出現疼痛，例如膝關節或腰部疼痛，可能性也是存在的。」嚴醫生提醒。

所以，姆趾外翻並不一定是小問題，有需要的話應接受適當治療，並注意長遠減少復發。

治療方面，初期的姆趾外翻主要透過護具例如腳托等處理，嘗試矯正腳的形態，減少姆趾外翻的惡化。此外，也可以用專為姆趾外翻而設的鞋膠，楔進姆趾和第二腳趾中間，減少它們的壓迫。但若以上保守治療效果不理想，姆趾外翻影響嚴重，便可能需要手術治療。

「手術的形式是會做截骨的手術，將蹠骨折斷後在中央位置進行矯正和復位，之後姆趾外翻便會消失，姆趾回復直的形態。」嚴醫生表示。但即使接受了手術，也不等於姆趾外翻不會有復發的情況，患者必須注意以下要點：

1. 在穿鞋方面要留意，盡量穿較為鬆身、鞋頭較闊的鞋。

2. 減少穿高踭鞋。

3. 若本身有其他問題例如扁平足，可能需要使用鞋墊幫助矯正扁平足的問題，以減低姆趾的壓力。

4. 術後需要做運動幫助減少復發的情況，例如用手替腳趾做簡單的拉筋，即捉著姆趾和第二腳趾分別向外拉，當向外拉開的時候外側的筋腱便會鬆弛，減少繃緊的情況。

▲ 姆趾外翻的形態

▲ 當第二腳趾疊到姆趾上面，有機會引發更嚴重的情況

▲ 進行截骨的手術前

▲ 將蹠骨折斷後在中央位置進行矯正和復位

(特約)