【翹英結業】海關接獲310宗舉報涉251萬　屬最大宗補習社相關違商品說明條例案

▲ 海關昨日（8月1日）拘捕教育中心負責人兼公司董事。（林宇翔攝）

翹英教育轄下5間補習中心上周六（7月29日）突然全綫結業，引起大批家長追討預繳多月甚至全年學費。香港海關現已拘捕教育中心負責人兼董事，涉案人目前扣留候查。海關亦於今（2日）日表示，屬最大宗與補習社相關，違反《商品說明條例》案件。

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海關於昨日（8月1日）拘捕該教育中心1名50歲的負責人兼公司董事，涉嫌於預售課程時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。海關亦於今（2日）日表示，此案屬《商品說明條例》生效以來，最大宗與補習社相關，涉及預繳式消費案件。

海關不良營商手法調查課監督方冠亭表示，截至今午12點，接獲310宗舉報，涉及高達251萬元，並指海關十分關注事件，已成立專責隊伍調查，並到各中心張貼告示，呼籲市民提供有關資料。

▲ （左）海關不良營商手法調查課監督方冠亭、（右）海關不良營商手法調查課第一組指揮官曾凱婷。（林宇翔攝）

海關不良營商手法調查課第一組指揮官曾凱婷指，發現涉事補習社過往有欠租情況，並非近期發生，有理由相信補習社在7月發現不能營運下，仍然向家長銷售不同功課班、暑期班課程，而結業後亦無作出妥善的善後安排；舉報個案中最高金額涉及5萬元。她亦指，疑犯目前扣留候查，海關會繼續調查補習社結業前營運情況、財政狀況有否不尋常，不排除有更多人被捕。

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記者：梁凱婷