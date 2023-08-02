【翹英結業】海關接獲310宗舉報涉251萬　屬最大宗補習社違商品說明條例案

▲ 涉事教育中心50歲女董事昨（1日）被海關拘捕，今午疑為被捕董事乘坐海關車輛離開海關總部。（林宇翔攝）

翹英教育轄下5間補習中心上周六（7月29日）突然全綫結業，引起大批家長追討預繳多月甚至全年學費。海關現接獲310宗舉報，涉及高達251萬元，並已拘捕教育中心負責人兼董事。海關經調查發現，教育社有分校出現欠租情況，有理由相信在不能繼續營運下，仍然收取家長學費，並指此案屬最大宗與補習社相關，違反《商品說明條例》案件。

翹英教育分別有5間分校，分別位於小西灣、柴灣、筲箕灣、太古及何文田，已營運多年。海關於8月1日，拘捕該教育中心1名50歲的負責人兼公司董事，涉嫌於預售課程時作出不當地接受付款的營業行為，違反《商品說明條例》。海關亦於今日表示，此案屬《商品說明條例》生效以來，最大宗與補習社相關，涉及預繳式消費案件。

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海關不良營商手法調查課監督方冠亭表示，截至今午12點，海關接獲310宗舉報，涉及高達251萬元，並指部門十分關注事件，已成立專責隊伍調查，並已到各中心張貼告示，呼籲市民提供有關資料。

▲ （左）海關不良營商手法調查課監督方冠亭、（右）海關不良營商手法調查課第一組指揮官曾凱婷。（林宇翔攝）

海關不良營商手法調查課第一組指揮官曾凱婷指，發現涉事補習社過往有欠租情況，並非近期發生，然而補習社在7月，仍然向家長銷售不同功課輔導、全科補習、暑期班課程，而結業後亦無作出妥善的善後安排，因此有理由相信中心在不能夠繼續營運下，仍然提供預繳式課程，不當地接受付款，於是拘捕涉案人。她亦指，舉報個案中，最高金額涉及5萬元，該名家長為兩名子女分別預繳12個月學費，報讀恆常補習班及暑期活動。

海關表示，涉案人目前扣留候查，會繼續調查補習社結業前營運情況、財政狀況有否不尋常，不排除有更多人被捕；同時指，受影響家長可自行循民事索償追討款項。

其中一名受影響家長李先生與不少苦主一樣，同樣已向海關、警方及消委會舉報，惟他認為當局目前只是「走流程」，相信家長們難以成功追討損失，直言感到「無希望」。他透露早前獲翹英推鎖英文補習班3個月學費，合共只需1,500元，承認是一時「貪平」不虞有詐，坦言暫時對坊間補習社失去信心，暫時不會轉報其他補習班，打算自行為子女溫習。

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記者：梁凱婷