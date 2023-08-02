【盜竊案】2男疑涉11宗連鎖商店盜竊案　疑偷取大量藥物轉售

▲ 警方搗破連鎖商店盜竊案。（曾秋文攝）

警方搗破連鎖商店盜竊案，黃大仙警區刑事部署理總督察林建宇今日（2日）表示，本年上半年全港整體罪案有上升趨勢，盜竊案亦明顯上升。黃大仙警區亦有相同情況。有見及此，自6月份展開代號「暗谷」反罪惡行動，針對打擊區内盜竊案件。

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在上月27日區內一間連鎖零售商發生一宗店鋪盜竊案，案中被盜財物是較昂貴的藥物，每款藥物每件價值約300至1,000元，警方相信賊人偷取大量藥物並非自用，而用作轉售。黃大仙刑事部經情報搜集及分析大量閉路電視，發現2名男子涉案，他們同時涉及另外11宗於7月在全港大型連鎖商店内發生的盜竊案，涉及不同健康食品及藥物，包括營養補充劑、藥物和美容產品，總值約22,500元。

黃大仙警區刑事部調查後，鎖定目標人士身份，在昨日（1日）拘捕一名43歲男子，案件交由黃大仙警區刑事支援隊第一隊跟進調查，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文