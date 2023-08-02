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【東盟電影節2023】港辦首屆東盟電影節共21場精選電影　分享會邀導演及演員分享體驗

休閒消費 17:58 2023/08/02

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香港-東盟協會宣布將於2023年8月4日至19日在香港舉行首屆東盟電影節。東盟電影節 2023 由香港-東盟協會、東南亞國家聯盟（東盟）駐香港總領事館，以及多個合作夥伴攜手推動，屬非營利性質。

電影節一系列來自東南亞的精選電影，將分別於 M+戲院、亞洲協會麥禮賢劇場及 the sky（奧海城）放映。

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東盟電影節期望透過電影細述的故事，與香港觀眾分享美麗及多元化的東盟文化與習俗，加深觀眾對東南亞文化的理解。

為期兩週的電影節，將邀請超過600名本地學生、青少年及在港就學的東盟學生觀賞21場精選電影。電影節期間將會舉辦分享會，當中邀請電影導演及演員以豐富觀眾的體驗。

香港-東盟協會主席黃永光先生表示：「我們期望透過東盟電影節為社會大眾，尤其是年輕一代，提供一個促進跨文化聯繫的平台。

炎炎夏日，希望年青人能夠在電影院一邊欣賞電影消暑，一邊接觸及認識東南亞。我們衷心感謝東盟各國總領事及其他合作夥伴的支持，包括亞洲協會、M+、the sky（奧海城）、香港貿易發展局、投資推廣署及團結香港基金，讓東盟電影節得以落實舉行。」

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責任編輯︰陳珈希

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