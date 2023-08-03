【移民英國】港女英國租住4星期Airbnb　慘與怪大叔同屋力數4大騷擾行為

▲ 港女英國租住4星期Airbnb，慘與怪大叔同屋，力數4大騷擾行為。

人在異鄉最緊要識保護自己！有移居英國的港女早前於網上發文指，自己因初到伯明翰，於是便先租住當地的民宿，與印度屋主及另一名中年港人大叔同一屋簷下。惟住宿期間，她卻發現大叔的行徑愈趨怪異，近乎有性騷擾之嫌，更力數對方4大罪狀，包括借機摸胸、言語性挑釁、嚴密監控自己一舉一動，甚至趁事主沖涼時大打video call，懷疑對方打算借此趁機偷窺。

最新影片:

女事主於Facebook「英國圍爐取暖」發文細數事件始末，指因初到伯明翰，於是便打算頭4星期先租住當地的民宿的其中一間房，但真正到埗後，竟發現原先網上標明的獨立廁所，變成要與其他房客共用，隨即便是一連串惡夢的開始。

網上寫有自己廁所，但原來廁所喺客廳隔離，之後真喺好大獲。

女事主續指，一星期後便發現大叔行為古怪，如「阿叔話車我一齊出去，落車既時候佢叫我落車，隻手喺司機位伸到我副駕那邊，橫過我胸前幫我開車門」，她指一開始亦未有聯想到性騷擾，因為「當時喺冬天，我著到糉咁，隔咁多層，掂咩?」。不過，大叔其後更變本加厲，如借故與事主逛聖誕市集，然後再疑似言語上性挑釁她，不斷講「熱狗（腸仔）嘅大細 口味 ...」，令事主覺得十分尷尬。

女事主指大叔之後除了不停遊說她一齊夾租，又會經常留意她的出入時間，令她大受困擾，亦有被人監視的感覺。

我出左門之後，佢不停問我幾點返。到快天黑我返到屋企發現，明明阿叔話要去睇樓，但我回家，阿叔就坐喺客廳，唔好問我點解，但見佢齋坐系廳對住個窗同門口，我就覺得佢喺坐等我返離。

為了擺脫對方，女事主曾努力搵屋，但因為睇完屋當日，再被陌生男子借故揩油，感覺不好，最後不了知。但不知何解，大叔竟知曉事件，更借題發揮暗諷事主。而且不知何時，事主更發現「我每次去完廁所，一出黎就見到阿叔」，而且「廁所正對住客廳，所以我可以聽到客廳嘅聲音，同樣我諗客廳可以聽到我使用廁所嘅聲音。」但最令她崩潰的是，有一晚她於廁所沖涼，「阿叔一直坐喺出面，直到我停水喉，開始擦身嘅時候，阿叔打video call黎」。她直指當刻十分驚恐，「驚到休克，加天氣凍，我喺震晒」。

事主指她當晚立即出走，並借住友人地方，其後更遇見自己上一手女住客，對方亦是香港來的女生，亦曾被大叔佔便宜。她指那刻才證實「原來真唔喺我諗多左」。

事件曝光後，瞬即成網民熱話，有人對事主遭遇十分寄予同情，並叮囑事主要好好保護自己「Take care 你好勇敢」，點擊睇更多留言：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣