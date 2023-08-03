【校長專訪】當學生是子女見證成長畢生奉獻教育　校長難忘學生結婚獲跪地奉茶謝師恩

位於屯門的浸信會永隆中學創校27年，現任校長鄭繼霖由開校第一天已擔任該校老師，教學生涯達30年。鄭校長接任校長職位8年，永隆中學已經成為區內十分受歡迎的中學，近100%升讀的學生是以第一或第二志願選擇永隆。學校著重學生的英語能力發展，現時數學、數學(延伸部份)、綜合科學、生物、化學及物理已經用英文教授及考核。鄭校長沒有結婚生子，他視每一個學生都如他的親生仔女，最難忘學生結婚時獲跪地奉茶給他，他坦言餘生都奉獻給教育。

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年幼時鄭校長家境不算富裕，一家六口逼在慈雲山200多呎的廉租屋，居住環境擠逼到甚至一張書枱都容不下。正因為這樣，媽媽從小就帶他去圖書館看書和做功課，沉醉在書海中的他培養出閱讀習慣，也學懂如何與人建立關係。當遇著不明白的時候，他會問圖書館內的哥哥姐姐，而媽媽全程都會陪著他，並不是掉下他不顧。鄭校長表示，爸爸不煙不酒、勤力工作，正直努力；日子雖不富裕，但爸爸對他的身教一生受用。

5歲立志做老師

5歲這個年紀，童言童語誰會記住?但鄭校長5歲就立志要成為老師，原來是因為一件事，「爸爸寫字好靚，但我的字不美，老師在寫字簿上給了我一個黑豬，就激發起我的鬥心要寫好點。記得那次功課是寫『山』字，我好努力去寫漂亮，終於第一次獲得了白兔仔。老師拍我膊頭叫我繼續努力，給我一個少少的鼓勵。原來老師的欣賞對學生很重要，那怕只是一句說話，一個動作，他們都會記得，更會因此而改變，當我做老師的時候都去提醒自己要明白學生的需要，讓他們知道是有人關心他們。」

▲ 學校不只是一個吸收知識的地方，更是一個學做人的地方。湯致遠攝

將勤補拙學英文

鄭校長家境不富裕，但他的爸媽為了給他更好的教育，當時選擇了讓他到赤柱聖士提反書院讀書及寄宿。鄭校長坦言，當時讀聖士提反書院的同學階段較高，同學從小受良好的英文教育，家中有工人；而他只是就讀屋邨小學，升中後才知自己英文很弱，成為班上英文最差的一批學生。

他很記得一個場面，在宿舍跟同學玩棋的時候，對方已經可以明白英文說明書的內容，但他很多生字都不認識。不過鄭校長沒有因此而氣餒，反而由升中二那一年起，為自己制訂計劃學好英文，

堅持每天花一個小時溫英文，用利是錢買英文書，那時候住的是6人宿舍，上面是床下面是書櫃及書枱，我就弄了一個小角落裡面全部都是英文書，加上當年流行用卡式錄音帶學英文，聽住不斷讀。

他出盡法寶，但英文仍然追不上同學的水平，有些同學不用溫書已經考獲優良的成績，他們叻是因為他們英文能力好，自己是用勤力去彌補不足。問到會不會覺得自己輸在起跑線？鄭校長笑著說：

有些出身是不能選擇，但我能夠選擇用什麼心態來面對我未來的人生。

鄭校長在中學時也遇上恩師楊太，她是負責圖書館的主任；鄭校長中學時代經常在圖書館打躉，楊太就教他如何閱讀一本書，也讓他認識信仰，「我做錯了什麼她會給我意見，她教我不同角度去看事情。」因為成長的路上遇上很多好老師，所以令他想成為老師的理想更加堅定。

▲ 鄭校長對學生很有期望及要求，希望做到嚴而有愛。湯致遠攝

拔尖入中大讀化學最後也獲得媽媽支持

最終鄭校長在會考成績中奪得佳績，拔尖進入中大讀化學科。選化學的原因除了因為興趣外，他一直沒有忘記5歲時就立志要成為老師的理想，不過這個決定媽媽起初不太支持，「她覺得如果成績考得好，為什麼不選擇讀醫科或其他神科?」不過最終媽媽還是支持兒子的決定。

談到教育，鄭校長想將永隆中學建立一個關愛校園形象，

希望學生是受教、喜歡學校、而他們需要學習的是生活技能、生活態度，待人處事技巧，關愛不代表放任，嚴而有愛的校園氣氛對他們有要求，有期望。

引導學生找生命的意義

面對頑劣的學生，鄭校長覺得他們不是頑劣，只是行為有偏差，我們要找出問題，對症下藥。「可能是家庭面對各種問題、可能屋企人失業、又或者是讀書或朋輩相處問題，表面一些行為是代表他們經歷一些事情或面對一些困難，如果只是處理到表面的情況，未能落到真正核心問題的時候，都不會變好，反而要明白他的經歷。但如果只是頑劣不想學，就要引導他們發掘生命當中的意義，有獎有罰。」

▲ 鄭校長5歲已經立志做老師。湯致遠攝

找到人生方向更重要

其中一名學生令鄭校長印象深刻，「他初中讀書成績不是太好，他表示不想讀書最後升不到中六更沒有完成DSE，學做乒乓球教練，之後信了耶穌去了教會工作，再去攻讀神學，就快畢業了。」

鄭校長續說:

一個學生讀不讀到書不是最重要，他要找到人生方向，知道所學的東西能夠幫到人，對社會有貢獻，為自己未來去努力，讀神學需要學很多知識及哲學東西，他都一一能夠過關。

現在這位學生已經結婚，在婚禮當晚跪下斟茶給鄭校長，「我好似同時間嫁女和娶新抱一樣，當學生是仔女，將餘下生命貢獻給教育。」

讀書為了什麼?

現在科技資訊發達，AI及ChatGPT令知識隨手可得，人為何還要上學讀書？鄭校長說：「人生道理是從一點一滴學習及累積，而學校的設立並不只是教育知識，而是學做人，學習跟人相處，找人生的方向，所以我會跟他們說，你可以去搜尋很多知識，但完成後如何用，壞方面還是好方面？你搜尋的態度會如何用這些資料，我期望我的學生知識可以累積，更重要的是學做人。」

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記者:陳麗薇