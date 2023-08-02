【垃圾焚化爐】民建聯建議政府參考內地最新技術減少飛灰　探討與內地合作可行性

▲ （左起）港區全國人大代表黃冰芬、立法會議員葛珮帆（黃小冰攝）

本港首個垃圾焚化爐（I ∙PARK 1）預計2025年落成。民建聯早前到珠海考察當地焚化爐技術及預制組建，立法會議員葛珮帆表示，本港I ∙PARK 1焚化垃圾後預計會產生10%飛灰，而珠海最新的技術則可將飛灰減至3%或以下，反映本港技術不夠先進，促當局探討I ∙PARK 1的即使是否仍有改善空間，盡量再將產生的飛灰減低，而I·PARK2就須以最新技術興建。

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葛珮帆又表示，珠海已落成的第一及第一期的焚化爐，每日可以處理3000公噸垃圾，兩者均僅用1年多時間興建，總投資合共只須17億，但本港首個焚化爐就涉資100多億，當中大部分開支用來填海，建議政府餘下焚化爐應選址陸地，而I·PARK2時也要吸取內地相關經驗，以最便宜、最新的方法，以及最快的速度興建。她又提到，外地有焚化設施已成旅遊景點亦臨近民居，如惠州的垃圾焚燒發電廠就是國家3A級旅遊景區，其以客家建築風格興建，對面是豪宅區，認為政府應該參考之，做更多宣傳，讓市民知道最新技術下，焚化設施也可以做到「無味無污染」且外型美觀，減少公眾憂慮。

港區全國人大代表黃冰芬就指，本港每日的垃圾棄置量達1.1萬公噸，即使I·PARK2亦落成，處理量也只有約7000公噸，而珠海日均棄置量則為約3200公噸，當地正興建第三期焚化設施，預計處理量可再增2000公噸，有剩餘處理容量，建議港府可與當地商討合作的可行性，利用大灣區一體化的優勢，共同處理大灣區廢物問題。

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記者：黃小冰