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《鬼咁多大屋》搞鬼電影宣傳出人意表　抵死地產廣告「嚇」似雲來

娛樂 18:00 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbea）系列把是迪士尼樂園的人氣機動遊戲改編成電影，結果大賺，於是樂園不斷把機動遊戲拍成電影，比如《幻險森林奇航》（Jungle Cruise），今次《鬼咁多大屋》（Haunted Mansion）也是以迪士尼樂園的人氣機動遊戲之一的鬼屋為藍本。

其實在2003年，已拍過由愛迪梅菲（Eddie Murphy）主演的《鬼咁多大屋》，今次是翻拍。

而機動遊戲鬼屋最吸引人之處是各式靈異機關，今次搬上大銀幕拍成電影在特效塑造下，在屋內大大小小傢俬、門窗都會有意想不到的嚇人機關，加上滿屋浮游的各式鬼怪，層出不窮的怪事連篇。《鬼咁多大屋》將於明日（8月3日）上映，而本地的宣傳已經進行得如火如荼，鬼咁多宣傳物都有出人意表的設計。

近排大家去睇戲，一定已留意到《鬼咁多大屋》的「凶宅」已經座立在戲院內。第一款宣傳企牌在凶宅閘門貼上不少港式搞鬼地產街招。

黑色幽默廣告

各個「地產商」各出奇謀，除此地無銀的「業主求死 保證冇鬼」外，更有「即買即住 毋需驅魔 附送看更」，陰魂不散看更24小時陪住你，都咪話唔驚。

而第二款宣傳企牌在凶宅門外更矗立四座墓碑，上面同樣印有本地味濃的抵死句子，包括「邊個發明了返工 香咗終於有得鬆」、「做乜圍住佢個頭 死咗被困水晶球」，至於誰被困水晶球，就要入場親自揭曉。

物業代理速銷

除第一波襲港的戲院宣傳外，今日（8月2日）更有《鬼咁多大屋》的「生猛豪宅劈價開賣」全版廣告，包全屋機關設屍，流爆驅魔服務，撞鬼價只售666萬元，十分惹笑！

此外，如果大家在剛過去的周末經過動漫節，及今明兩日打工仔返工、放lunch，都有可能在街上撞鬼，為速銷「豪宅」而派出鬼新娘及搞鬼地產經紀派發《鬼咁多大屋》物業代理的宣傳單張。

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