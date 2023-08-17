【香港動畫】Step. C+Donald親揭業界實況　「動畫支援計劃」人力財力助人才發展

《海賊王》陪伴了多少人的童年？有誰在早前因等待《我推的孩子》更新而日日茶飯不思？動畫與其他創作不同之處在於它不限地域、天氣、人物局限，可以力求真實，亦可以天馬行空，考驗創作者的才能，同時提供無限空間讓創作者發揮。

在香港，動畫業不成熟，沒有大製作，但是有一班抱有大夢想的動畫師，希望香港出現令人印象深刻的動畫作品。

為了幫助一班追夢人，幫助香港動畫業，「動畫支援計劃」自2012年起出心、出力、出錢，只為有更多動畫師可以完成屬於自己，屬於香港本土的作品。

兩位動畫師，張小踏（Step.C）和郭永堅（Donald）是計劃的參與者，更憑出色作品多次勇奪獎項，兩人對計劃的感激之情非三言兩語可以概括。

▲ 動畫支援計劃，在今年已是第十年了。

重重困難的入行路

從懂事以來，一心喜歡繪畫的張小踏（Step.C），長大後跟隨內心，順理成章成為一名抽象隨心派的動畫師。她堅持只為抒發情感而創作，因為這才會是她喜歡的作品。由步入創作直到現在都是因為「喜愛」二字，不是要突顯自己有多高尚，而是為錢的人就根本不會入行做動畫師，而不是因喜愛的人亦根本不能堅持。

Step.C同時是一名香港理工大學設計學院的動畫導師，成立了一間個人工作室，以freelance（自由職業）形式與學生合作，創作出與香港市面上風格不同的作品。

▲ Step. C憑《極夜》奪得獎項。

一方面希望大眾可以認識到更多面的動畫創作，另一方面為培育人才，同學入行阻力大，薪金是一大因素：「同是理工的學生，修讀動畫的同學起薪只有一萬左右，但是其他同為非專科的同學起薪接近二萬。」

「如果要你馬上說一套香港動畫，你都未必可以舉出例子。」Step.C直言，香港動畫在發展上有不少困難，更不要提大製作，所以公司通常都只會聘請2至3名員工，甚至是以freelance形式合作。工作機會少，缺乏晉升機會，令一個又一個即使成功入行的動畫師都不敵現實考量而轉行。

▲ Step. C在《極夜》創作的過程中與四位動畫師合作。

兩個動畫師 兩種理念

在闖過重重關卡，以動畫為事業的Step.C口中，看到一個我們印象中的動畫師，說：「有趣的事？從來沒有聽過有人用有趣來形容動畫創作，一整個月都在食杯麵可以當作是有趣的經歷嗎？」

但是，在另一位動畫師郭永堅（Donald）口中，看到動畫師的另一面，稱：「我們有定時的返工、放工時間，每天工作9小時、不會捱夜、不會食無定時，因為這樣太不健康了。」

▲ Donald憑《夏夢迴》奪得獎項。

Donald在大學時修讀動畫相關科目，但是畢業後沒有再接觸動畫行業，而是成立了一間廣告公司。

直到兩年前，他與合作的導演暨大學同學Jay有重拾動畫製作的想法，現時兩人在動畫方面的發展，多以個人創作為主，其次是在廣告中加入部分動畫元素。兩人不以任何風格為自己的作品定義，期望嘗試所有類型的創作。

▲ Donald作品《夏夢迴》找來謝安琪任主唱。

重重困難的製作路

Donald坦言有得就有失，著重人員健康，就需要承擔更龐大的資金成本，說：「如果做一個有質素的作品，90分鐘的影片需要花費約7000萬元，計算一下可以知道，每一分鐘的動畫是需要100萬元資金，所以做動畫真的很難。」

提到製作動畫的難處在於資金，但是，作品不是會賺錢嗎？為甚麼對於一個製作，最重要且耗盡腦力的不是才華不足，亦不是沒有熱誠，而是最膚淺又最現實的資金呢？港人對香港動畫支持不足，動畫界缺乏資金創作出好作品，沒有出圈作品，不能引起港人注意，這是一個惡性循環。

Step.C提到不再有電視台製作動畫是一個可惜，倡議政府應該提供支援，擴闊香港市場，說：「不知道現在這代人還記不記得《成語動畫廊》，當時一個電視台節目都可以養起十多個動畫師，但是現在電視台在海外購買一套節目成本更低，買一套《哆啦A夢》都可以播很長時間了。」

▲ Step. C因《極夜》而創作出豐富的延伸作品。

支援計劃下的製作路

動畫圈子人數不多，大家都互相認識，Step.C因與其中一位支援計劃人員相識，兩人在閒談中提起計劃，當時她亦剛好手持一批畫作，有組合成動畫的想法，就毅然參加了。兩年前，作為初入行的Donald和大學同學Jay，因缺乏經驗而參加計劃助完成動畫作品。參加計劃後，需要提交計劃書及進行兩輪面試，通過面試的組別就可以獲得計劃的資助基金，用作聘請人手。

Step.C提醒要對動畫有足夠熱誠才報名，直言這是一個支援計劃，而非賺錢計劃，稱：「所提供的資金只會用盡，甚至需要自費完成。但是計劃提供資金，讓我做自己喜歡的事已經是很值得感恩的事了。」

▲ 《夏夢迴》創作者Donald指，製作動畫的難處在於資金

她解釋開始一個作品並非易事，不是一件不求收益就能完成的事，說：「一條出色的動畫片需要其他人的協助，但我沒有可能讓其他人免費為我做事吧，這就是資助基金的重要性。」

除了資金，人脈是Step.C和Donald參加計劃最大的得著。計劃會組織交流活動，讓參加者們互相學習，一同進步。在作品完成後，亦盡力為各動畫師提供豐富及寶貴的發展機會。

▲ Donald覺得除資金外，參加計劃最大的得著是人脈。

Step.C其中一個得獎作是《極夜》，創作的過程中與四位合拍又可靠的動畫師合作，令她感幸運。在計劃完成後，她因《極夜》而創作出豐富的延伸作品，參加了大大小小意想不到的活動，如參與著名男歌手張敬軒的演唱會製作，說：「這些都是計劃帶給我的，真的非常感謝，今年是計劃的10週年，我希望計劃做到100週年。」

Donald在最新得獎作品《夏夢迴》的創作過程中，有幸與不同的團隊合作，由專業音樂團隊Room307製作出與動畫相映成趣的背景音樂，更找來著名女歌手謝安琪擔任主唱，稱：「當時對行業不熟悉，但在加入後了解到行業的運作，認識到很多業界人士，例如計劃mentor（導師），盧子英先生，是業界經驗老道之人。」

《夏夢迴》將於8月在戲院放映，Donald以此鼓勵有意参加計劃的動畫師，說：「一定要盡100分力做好，出色的作品會獲得計劃舉辦的戲院放映機會，為了展現自己的能力，亦為了讓更多人看到香港動畫，好好努力做吧。」

動畫支援計劃 Animation Support Program (ASP)

ASP自2012 年起推出，旨在發掘本地具潛質的新晉及小型動畫企業，為他們提供資金和完善的配套計劃，包括技術培訓、人才配對服務及師友嚮導計劃等，鼓勵他們製作更多原創動畫，以展示創意和技術能力，並提升本地動畫製作水準。

除提供資金及人才培訓之外，ASP 亦會舉辦具針對性的商貿宣傳活動，以及一連串的支援及推廣，協助參與計劃的動畫企業尋找合作夥伴及爭取客戶。（點撃了解更多）

▲ 動畫支援計劃一直助人才追夢。

記者：唐綺晴

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