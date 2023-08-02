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【全民造星IV】Catrina新歌 《STAY》延續《THE LINES》的故事　KC夠義氣無懼酷熱拍攝

娛樂 18:25 2023/08/02

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梁式昕（Catrina）推出最新單曲《STAY》。

曾參加ViuTV節目《全民造星IV》及《戀愛Staycation》第二季的唱作女新人梁式昕（Catrina）近日有新搞作，Catrina推出最新單曲《STAY》。

Catrina的新歌MV更邀請了《全民造星V》亞軍黃家灝（KC）及另一參賽者混血模特兒賀邦（Bron）、《全民造星IV》認識的好朋友劉展橋（Jackie）和YouTuber陳麗柔（Natalie）一同拍攝青春校園愛情故事。

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KC有義氣

談到邀請KC的原因，Carina今次想走日台風，所以覺得他會是適合人選。KC在開始準備MV拍攝前已知道要拍攝超過22個鐘，還要在37度酷熱天氣下於西貢進行外景拍攝，非常有義氣的他知道情況後都表示：「完全冇問題！」

而今次歌曲係延續上一首作品《THE LINES》的故事，表達與對方認識後，希望彼此關係會更進一步的狀態。

比起上一首歌，今次Catrina嘗試以清新、甜美曲風帶給樂迷：「好開心今次曲、詞上有T-Ma，Oscar同我一齊完成，rap詞則由自己一手包辦，加上TonYnoT編曲，令成首歌充滿青春、夏日氣色，希望大家會將《STAY》加入summer playlist，每到夏天就諗起要播！」

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（《STAY》）

邀《造星IV》導演Himtos合作

為了兌現承諾，《STAY》MV找來《造星IV》導演Himtos完成：「當時《造星IV》嘅MV令大家留意到我，所以我好多謝佢，我講過如果出歌，會搵佢做導演。」

MV創作概念源自Instagram reels，MV畫面來自好多青春校園電影，例如《那些年，我們一起追的女孩》，但就想用一個更"gen z"的方式呈現，同團隊商量後就覺得Reels是一個好主意；但要做到整體觀感上這班好朋友經歷長達幾年的故事，於是妝髮及造型上花了好多心思用上8個造型去展現。

拍攝當日最好笑是Catrina為大家準備好的退熱貼轉眼就用完，所以要再去超級市場買：「跟住收銀姐姐誤會我哋係攞去賣，同我講唔好連退熱貼都炒啦！」

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首與混血兒Bron拍攝

今次第一次同混血兒Bron拍攝，初時大家用英文與他溝通，然後他按捺不住叫團隊：「你哋都係講返廣東話啦！」才驚覺Bron母語是廣東話，且是好流利程度。

《STAY》MV拍攝期間，CATRINA得知KC已報名參加「全民造星5」當刻已有感：「佢有實力就當然架啦！但係佢同我講嘅時候，我就話唔知點解我覺得你會得到名次，點知真係貼中咗！」

CATRINA提及，感謝Oscar將Demo中的英文歌詞中的內容和氛圍與其他感受結合而成，創作出這份青春甜蜜的歌詞，即是說《STAY》會有英文版？「請大家期待吓！」

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