【家教問題】兩嫲孫電影院內追逐2小時 觀眾嬲爆職員無奈︰暑假經常發生

大家都知道睇戲要安靜，手機都要關上，內地偏偏有兩嫲孫在電影院內追逐長達2小時，兩人不停在場內擾釀，令現場觀眾不能專心睇戲，就連電影院方都無可奈何，無法阻止兩人不當的行為，只暗寸︰「有些家長素質不一樣」。有觀眾拍片放上微博發洩不滿，引起網民熱議。

據知事件發生在7月30日，河南周口市的萬達影城正播放電影，一名小童與嫲嫲竟然在大銀幕前來回奔跑，現場觀眾當然有投訴，而工作人員亦有勸喻兩人返回座位，但卻未能阻止兩人，有觀眾以手機錄下小童和嫲嫲的追逐過程，兩人追追逐逐更長達2小時，令觀眾十分崩潰，完全無法專心睇戲。

業界感無奈

但電影院職員對此事卻表示無可奈何，他說當時工作人員已多次阻止他們，但卻不得要領，由於他們都是購票睇戲的客人，無法驅逐兩人︰

我們場務工作人員多次給家長說了，但可能她是老人，比較慣著孫子吧。

職員更指出，暑假檔期類似情況很普遍，他們惟有多多提醒家長，有時遇着管不住孩子的家長，他們會提供兌換券給顧客作為補償，請他們帶走孩子，更直言︰

有些家長只是跟在小孩後面，但不管教，畢竟每個家長素質不一樣。

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