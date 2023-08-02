【減肥大作戰】曾為拍戲日食6餐增肥至225磅　任賢齊靠兩招1個月激減38磅

▲ 任賢齊曾為拍戲日食6餐增肥至225磅，靠兩招1個月激減38磅。

現年57歲的歌手任賢齊，在今年5月開展巡迴演唱會，大展歌喉之外也維持一貫精瘦身型。但不提不知，向來體重管理極佳的任賢齊，曾為拍攝一齣電影而「為藝術而犧牲」，增磅至100公斤（225磅），後來靠著兩招，成功在一個月內減去17公斤（38磅），成績引人讚嘆。

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任賢齊曾為配合電影《跑馬》的角色增磅至100公斤（225磅），當時他靠著暴食方法增磅，一日吃6餐，每天不斷吃營養補充品，還要狂吃滷肉飯、珍珠奶茶等高熱量食物及飲品，有時候吃到半夜仍在吃東西，吃到想嘔。

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此種方法成功令他在3個月內增磅，但也為他帶來「三高」、脂肪肝及胃酸倒流等問題。醫生更是勸諫他，繼續如此吃下去，會對生命造成威脅。結果毅力驚人的任賢齊，就靠著兩招成功在一個月內極速瘦身，而其中一種方法就是「過水減重法」。

任賢齊為修身採用了過水減重法，亦即是在進食前，把食物中的油脂徹底去除，降低熱量攝取。台灣家醫科醫師陳欣湄便在節目《健康2.0》中點評此法，指出油脂相對換算的卡路里較高，所以減少油脂攝取，即可達致減肥。

但陳欣湄也表示，油脂有潤腸功能，過少可致便秘，因此不建議完全刪除油脂，建議減肥期間可減1/2、1/3油脂即可，並指出過於清淡的飲食方式，可影響細胞穩定，以及荷爾蒙平衡。

除了過水減重法之外，任賢齊也透露另一個極速減肥秘訣，就是堅持他平時喜歡的運動——踩單車，加上飲食控制雙管齊下，令他極速回復Fit爆身型。

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責任編輯：羅嘉欣