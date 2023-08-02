【外傭費用】印尼中介向本地僱主徵「招聘費」 傭主協會批剝削憂變無底深潭

▲ (資料圖片)

印尼政府推出印傭零收費政策，當地印尼人力仲介公會召開記者會，向香港中介傳達最新措施。在記者會前，本港的印尼勞工中介公會副主席伍斯傑解釋，新增費用為「招聘費」，涉及印傭來港工作要申請不同文件的行政費、處理文件的人力成本、以及利潤。

伍斯傑提到，雖然印尼方在會上預計香港僱主要多付4,000至5,000港元，但據其了解，當地不同中心會有不同收費，要多付的錢其實也難一概而論。被問到會否擔心新政策影響香港僱主聘用外傭的意欲，他稱相信印傭具備很好的知識及技術、有競爭力。

香港僱傭公會主席陳東風表示，目前於本港請印傭需要繳付三種費用，分別是外傭訓練費用、印尼中介公司的招募費用、以及驗身、交通費及保險等「工本費」。目前大部分公司只要求本地僱主交3千至5千元的工本費，其餘兩項費用就由傭工自行承擔。

不過，隨著要求本港僱主全面承擔印傭的培訓費後，料僱主需要額外承擔4千5百元的額外費用。按現時市場外傭1萬5千至8千元的聘費起計，預料未來聘費將上升至2萬元以上。他指，即使日後因應新政策更多印傭抵港，預料無論如何僱主所需支付的費用仍會增加。

陳東風指，預料今次印尼當局會嚴格執行新規定，如本地中介不給招聘費，對方就不會供應外傭，相信2-3星期後的新約會開始新收費。他指，目前本港有4成半的外傭是印傭，對於僱主是否願意負擔聘費成疑，預料有2-3成僱主會轉投菲傭及其他國籍的傭工。

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，印尼中介本來已需要給予費用本港中介，形容再收所謂的招聘費是剝削，「蝦」本地中介及僱主。她指，目前招聘傭工的實質費用已超兩萬元，加上招聘費後料有機會突破3萬元。她指，招聘費的價錢由印尼中介自由定價，憂慮日後的招聘費會上揚，變成無底深潭。而菲律賓當局亦有機會效法，促請政府與印尼當局作討論。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳展棋