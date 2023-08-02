【猴痘】31歲男確診猴痘曾於本港有高風險接觸　今年累計21宗個案

▲ 31歲男病人上周四起出現淋巴結腫大、局部皮膚潰瘍和腫脹及皮疹，至昨確診猴痘。（資料圖片）

衞生防護中心今日（2日）表示，一名有長期病患的31歲男病人於上周四（27日）開始出現淋巴結腫大、局部皮膚潰瘍和腫脹及皮疹，前日（31日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。昨日（1日)確認對猴痘病毒呈陽性，署方已安排病人入住瑪嘉烈醫院，病人現時情況穩定，今年至今累計確診21宗個案。



中心指，初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正就個案進行流行病學調查，包括接觸者追蹤和調查感染源頭；中心會將個案通報世界衞生組織。



中心早前已設立猴痘電話熱線（2125 2373），逢星期一至五（公眾假期除外）上午9時至下午5時運作，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。

中心同時提醒市民，尤其是暴露風險較高的人士，採取預防措施，避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快求醫。又提醒市民，猴痘一般不會經空氣或飛沫傳播，亦不會經社交接觸傳播，良好個人及手部衞生有助預防經接觸感染病毒。



政府已於去年9月啓動猴痘準備及應變計劃下的戒備級別，並會因應最新的科研實證和發展，不時評估風險，並採取相應的防控措施。衞生署為高風險群組提供接種猴痘疫苗的計劃已於去年10月5日展開。另外，衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，將繼續為其到診者提供猴痘疫苗接種服務。

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