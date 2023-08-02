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【非法賭博】荃灣警區打擊街頭非法賭博拘7人　檢獲啤牌及小量現金

社會 18:47 2023/08/02

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荃灣警區打擊街頭非法賭博拘7人，行動中檢獲啤牌及小量現金。（警方提供）

荃灣警區今日（2日）於區內多個黑點打擊非法街頭賭博，拘捕7人，涉嫌在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博

上午約11時，荃灣警區特別職務隊於鹹田街一休憩處拘捕3名男子及1名女子，年齡介乎67歲至81歲，涉在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博。及後約下午4時，荃灣警區特遣隊以及軍裝巡邏小隊亦於梨木樹邨一帶拘捕3名男子，年齡介乎73歲至83歲，同樣涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」。行動中，人員在2個地方分別檢獲啤牌及小量現金。所有被捕人現正接受扣查。

警方提醒市民，街頭聚賭屬違法行為。根據法例，任何人於街道上經營或管理或控制非法賭博，一經定罪，最高罰款為5萬港元及監禁2年。任何人於街道上進行非法賭博，一經定罪，最高罰款為3萬港元及監禁9個月。

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責任編輯：楊佩瑩

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荃灣 非法賭博 罪案

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