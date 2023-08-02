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【出眾】本地獨立樂隊公路煙花出道推出單曲　口罩小姐Twiggy當主音盼用音樂引共鳴

娛樂 19:45 2023/08/02

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

本地獨立樂隊公路煙花發布首支單曲《出眾》。

本地獨立樂隊公路煙花近日發布首支單曲《出眾》，公路煙花成員表示希望藉着節奏明快的日系搖滾音樂，鼓舞樂迷擁抱自己的獨特性。

【口罩小姐】翠兒狂迷自言自語似足《幻愛》　Twiggy被當情人飽受困擾【多圖】

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《出眾》命名起源

出眾一詞，原意是「卓越、出色」，而在歌題之中，「出眾」給賦予了另一重意義：走在大眾之外。

填詞人許行喜指出，希望以歌曲鼓舞每位走在大眾之外而為此感到惶惑不安的人：「不要失去信心，也不要害怕出眾，不論是哪種意義上的出眾。」

他又笑言：「其實改呢個名仲有個小小嘅私心，就係一提起同呢首歌有關嘅人，嗰個人就會自動升格咗做『出眾嘅乜乜』，好似我就係『出眾嘅填詞人』。」主音Twiggy（翠兒）隨即補充：「而我哋就名副其實係『出眾嘅團隊』。」

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本地獨立樂隊公路煙花。

公路與煙花

公路煙花指：「樂隊的名字是『公路煙花』，乍聽之下，可能會讓人聯想到外國的公路電影：在一段長得彷彿不見盡頭的、一片荒蕪的公路上，主角帶着滿腔的迷惘，未知去向，但始終前行......」

樂隊又稱：「然而，公路煙花中的公路，是非常「香港」的公路，即是那條你與我每天上下班的必經之路。」

《出眾》的作曲、編曲人李浚齊（Jimmy）形容：「喺香港嚟計，公路基本上就係每日都有好多人來來往往、返工放工、塞車瞓覺嘅地方，代表住單調重覆嘅日常生活，而我哋希望成為公路上面嘅煙花，為大家嘅生活提一提神，所以喺寫《出眾》嘅時候，好想營造出一種好有朝氣、會令人覺得有返活力嘅氣氛。」

撒哈拉的雨和花

本地樂隊公路煙花於2023年成立，前身為Twiggy和Jimmy組成的二人組合「撒哈拉的雨」。

「撒哈拉的雨個名係我諗，意思係好似雨點一樣滋潤乾燥嘅沙漠，無諗到呢場雨最終喺公路上面開咗一朵煙花出嚟。」Twiggy感慨地說。

二人以組合形式穿梭不同的商場表演和展演空間，後來結他手KanUY、貝斯手Kei和填詞人許行喜加入，便正式推出原創作品。

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口罩小姐為KOL+歌手

Twiggy本身是一位於社交平台擁有過萬Followers的新晉KOL，曾參加ViuTV話題節目《尾二一屆口罩小姐選舉》。聲色藝俱全的她以彈唱演出、教授唱歌及模特兒工作等而為人認識。

她最喜歡的始終是唱歌，「我一直都好想成為歌手，尤其係可以演繹到令自己自豪同埋有所共鳴嘅作品。喺遇到Jimmy之前我淨係有把握實現到第一個願望，遇到佢之後我開始有把握實現埋第二個。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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