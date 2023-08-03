【觀塘優化】茶果嶺海濱公園料本月開放　設5大遊戲區佔地逾1萬平方米

▲ 觀塘「茶果嶺海濱公園」預計本月開放（曾耀輝攝）

為配合東九龍未來發展，渠務署進行觀塘污水泵房優化工程，於泵房天台打造成1.1萬平方米的「茶果嶺海濱公園」，並設有5個包含大地及天空等自然元素的遊戲區，以改善泵房外觀，預計本月内開放予公眾。

淨化海港計劃部工程師梅志健表示，由於東九龍未來將會持續發展，渠務署估計觀塘區的污水流量將額外增加10萬立方米。故此署方為觀塘污水泵房興建一個容量達1.6萬立方米的地下調節池，以暫時儲存來自觀塘污水處理廠的過量污水。

梅續指，為改善污水泵房的外觀，渠務署更斥資逾10億元建造一個約1.1萬平方米的綠化園景平台，以覆蓋調節池及泵房，並修復及美化泵房外的一段長130米，面積約0.7公頃的海濱。而園景平台及海濱用地將成為「茶果嶺海濱公園」，並將會移交康文署作開放前準備 ， 預計於本月內開放予公眾作休憩用途，實踐「㇐地多用」。

茶果嶺海濱公園的設計概念為「好玩自然」，設有5個以不同自然元素為主題的遊樂區，包括空氣、大地、天空、陽光及水，並提供逾60組遊樂設施，例如「秘密花園」、「幼兒天地」及「樂天廣場等」，市民可以帶同小朋友，登上「親樹平台」，俯瞰維港景色。

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梅提及，茶果嶺海濱公園加入了不同環境保護措施，當中3成面積為綠化空間，亦設有太陽能發電系統，平均每日可以提供80度電；另設雨水收集系統提供灌溉用水，預計每年可以節省約86立方米的食水。

排水工程部工程師蔡詠詩亦表示，渠務署自2020年起已進行「活化翠屏河計劃」，連接沿敬業街，敬業里和翠屏道的一段長約一公里的明渠。為配合茶果嶺海濱公園，翠屏河的第一條跨河通道將於本月一同開放公眾，預計2024年全面開放其餘5條跨河通道。

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記者：李芷玲