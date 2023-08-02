【翹英結業】翹英最近半年欠供42僱員MPF　積金局：會進行民事申索

▲ 積金局指，翹英教育已有半年無為42名員工繳交強積金供款。（資料圖片）

補習社翹英教育5間分校上周六（7月29日）突然全綫結業，同時面臨大批家長及前員工追討學費或欠薪，海關今（8月2日）證實此屬歷來最大宗補習社涉違《商品說明條例》案件，截至今午至少接獲310宗舉報，損失高達251萬元。積金局今日亦表示，已就事件展開調查及跟進，除了早前的欠供強積金紀錄，公布翹英已有半年無為約42名員工繳交強積金供款，局方表明會向翹英進行民事申索，倘公司清盤，局方會代表受影響僱員討回欠款。

本報日前已報道翹英近年屢欠供強積金。積金局最新回應表示，十分關注補習社翹英教育結業，並高度重視其僱主拖欠強積金供款的情況，根據強積金受託人早前報告該補習社懷疑拖欠強積金供款，積金局已展開調查及跟進。

「樂之優兒」及「喜孜園教育」 同屬翹英教育旗下

積金局指，翹英教育旗下有多間補習中心，以不同名稱及不同商業登記營運，包括「翹英教育」、「樂之優兒」及「喜孜園教育」等，其中「樂之優兒」更是早前獲教育局證實未按《教育條例》註冊的何文田校舍原註冊校名。

根據積金局紀錄，翹英教育有屢次拖欠強積金供款情況，在積金局主動介入及調查下，自2019年供款期開始，已成功為翹英約83名受影響僱員，追回總數約77萬元欠款及附加費。局方亦曾於2020年9月向該僱主提出刑事檢控，涉及沒有為僱員登記參加強積金計劃及拖欠強積金供款，有關僱主承認控罪，被判罰款1.3萬元。

倘翹英被清盤 積金局代僱員追討強積金供款

根據積金局最新資料及調查所得，截至今年6月份（供款日即是今年7月10日），翹英未有就今年1至6月共6期，為約42名員工繳交強積金供款。局方會向翹英教育進行民事申索，如翹英最終因資不抵債而被清盤，積金局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明；如其後收到清盤人分派款項，積金局會把款項交予強積金受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

積金局呼籲，若有員工懷疑僱主未有為他們安排參加強積金計劃，或出現拖欠強積金供款情況，應立即透過積金局熱線29180102或電郵（mpfa@mpfa.org.hk）聯絡積金局。

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責任編輯：馮琪雅