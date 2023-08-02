【JUPAS】32名SEN生率先獲派學位　理大佔14人、港大佔9人

▲ 32名SEN考生獲大學特別考慮派出學位，理大佔14人。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）正式遴選結果將於下周三（9日）放榜，殘疾申請人特別考慮結果今日（2日）率先揭盅，32名有特殊教育需要（SEN）的文憑試（DSE）考生，預先獲派包括8間資助大學在內的大學學位，按年微升2人，其中理工大學取錄14人佔最多。同時有近1.7萬名文憑試考生申請覆核成績，佔整體考生逾34%。

大學聯招處今回覆本報指，本年有32名SEN考生，循特別考慮渠道獲派8大、都大，以及SSSDP資助計劃院校學位取錄資格；翻查資料，較去年同期公布30人，略增2人。

綜合各院校回覆，至少6間資助大學向SEN派出取錄通知，理大最多佔14人，分別獲護理學、康復治療科學，以及會計及金融等12個課程取錄；香港大學則佔9人，將入讀人文學科、商業、工程學及法律等課程；城市大學亦佔5人；3間大學包括教育大學、中文大學、嶺南大學均稱有發出取錄通知，但未透露收生數字；浸會大學及都會大學均稱今年無循特別考慮渠道派出學位；科技大學則無正面回應有否派出學位。

已獲派位的SEN生，若於下周三正式遴選獲派較高次序課程取錄資格，其因特別考慮所獲取錄資格將被撤回。

SEN生支援方面，理大稱學生事務處會待學生註冊後聯絡他們，以提供支援和協助；港大則說會了解學生個別學習需要，並作出適當安排，確保他們能適應校園生活及學習。

另外，考評局今公布本年48,762名文憑試考生中，有16,618人申請覆核成績或重閱答卷，佔整體考生逾34.08%，較去年15,815人增加803人，佔比按年升近1個百分點，其中積分覆核申請佔172個科次，重閱答卷則涉及37,682個科次。詳情即看：【下一頁】

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記者：梁凱婷