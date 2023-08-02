【APEC】美國據報拒李家超參會　政界突齊「反彈」

▲ 美國政府據報決定拒絕行政長官李家超出席在美國舉行的亞太經濟合作組織領導人非正式會議。（資料圖片）

美國政府據報決定拒絕行政長官李家超出席在美國舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。政界近日紛紛表態，批評美方做法，強調APEC東道主有責任讓所有成員代表順利參會。

陳馮富珍︰違背美國此前承諾

全國政協常委陳馮富珍指，美國利用舉辦峰會的便利條件，拒絕邀請李家超參會，這違背了APEC成立的宗旨和相關規定，也違背了美國此前作出的承諾。

陳克勤︰「美式」雙標肆意凌駕國際規則

民建聯副主席陳克勤指美方舉措是「美式」雙標肆意凌駕國際規則。美國僅作為輪值東道主，沒有任何權利、任何資格拒絕特首參會。

吳秋北︰美國只是會議舉辦地

港區人大代表、工聯會會長吳秋北稱，美國只是會議的舉辦地，APEC並非隸屬於美國的組織，促美國尊重APEC的規則，懸崖立馬，按慣例邀請李家超出席。

葉劉淑儀︰APEC未來因拒絕李家超而前途不明

行會召集人，新民黨主席葉劉淑儀今日在社交平台指，若美國在APEC政策上繼續走政治化和保護主義的路綫，不僅李家超的出席將懸而未決，APEC作為促進增長和合作的驅動力的未來也將會不明朗。

自由黨︰拒邀特首參會立壞先例

自由黨發表聲明，批評美方作為東道主，若拒絕邀請特首與會，是冒犯挑釁行為，變相是立壞先例及「做壞規矩」。

吳傑莊︰美方做法是「公器私用」

選委界議員吳傑莊指事件再一次顯透美國為打壓中國，凡事皆上綱上線，不顧國際間正常交流合作的行為。認為APEC不應涉及國與國之間的紛爭。

陳沛良︰特首出席不需其他國家同意或反對

選委界議員陳沛良則稱，根本無需得到任何國家的「同意」或「反對」。他認為美方做法嚴重破壞了雙方關係及對話合作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：戴朗希