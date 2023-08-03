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擬在十一國慶期間教堂內掛國旗　管浩鳴冀加強教友對國家歸屬感

政治 08:00 2023/08/03

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管浩鳴稱，打算在今年10月1日，在聖公會聖約翰座堂內擺放國旗。(管浩鳴fb圖片)

今年6月底，香港回教信託基金總會舉辦「香港穆斯林慶祝香港回歸祖國26周年升國旗儀式」，是香港伊斯蘭教團體首次在九龍清真寺，舉行升國旗慶回歸活動，其他宗教在「十一國慶」又會否舉辦活動呢？

香港聖公會前教省秘書長、立法會議員管浩鳴牧師稱，打算在今年10月1日，在聖公會聖約翰座堂內，在聖壇旁邊擺放一枝座地國旗，打算只會在當日擺放。

管浩鳴坦言，擺放國旗一事，無諮詢教友意見，認為擺放國旗是很正常的事情，不需要特別諮詢教友意見，現階段亦無說服其他教會一同放置。他解釋，外國很多地方的教會，都會在教會內或外掛該國家的國旗，如美國和日本，認為掛國家屬普遍的做法。

他認為，十月一日是國家生日，一向都有為國家祈禱，今年想表達多一些，冀加強教友對國家的歸屬感。

不過，也有聖公會人士稱，擺放國旗與否，須教堂主任的牧師作最終決定，料座堂內其他牧師取態頗關鍵。

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撰文 : 傅流螢

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