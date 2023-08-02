【翹英結業】家長苦主撰長文慨嘆追討學費無望　料拘捕董事只是「走程序」

▲ 翹英教育轄下5間教育中心日前突然結業，引起大批家長追討早前預繳學費，圖中非受訪家長。（資料圖片）

翹英教育轄下5間教育中心上周六（7月29日）突然全綫結業，連日來大批家長舉報及追討已預繳學費，直至前日（8月1日），海關採取執法行動，以涉嫌於銷售課程時作出不當地接受付款的營業行為，拘捕教育中心50歲女董事，消息指被捕女董事正是翹英校長彭芷彤。董事被捕消息一出，就有受影響家長在「苦主群組」撰長文，反思早前一時貪平，獲推銷報名優惠就預繳多月學費，該家長更直言對於成功討會學費感到「無希望」，日後只好更小心選擇補習社。

海關今表示，今次屬歷來最大宗補習社涉違《商品說明條例》案件，截至今午12時接獲310宗舉報，損失高達251萬元。翹英女董事被捕消息傳出後，在逾600人加入的whatsapp「翹英苦主」群組，一眾受影響家長討論去向，包括如何追討學費，以及為子女另覓補習社和興趣班等。

其中有家長撰寫長文，回顧今次事件心路歷程，獲不少家長讚好認同，短訊內容表示，相信不少家長都跟他一樣感到既心痛又憤怒，同時亦為子女籌謀新的補習社而徬徨不已，恐怕再次受騙。他直言最初貪圖方便及優惠，不虞有詐，但勸喻其他受影響毋須自責，又說「該做的我都做了」，包括報警及向海關和消委會舉報等，「但心知肚明，成功追回損失的機率近乎0，咁多年來預繳式騙案不斷推陳出新，由上世紀歡樂天地事件至今，幾乎冇聽過有成功索償個案。」

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這名家長李先生接受本報訪問時更直言，拘捕行動估計只是「走流程」，相信一眾家長苦主難以成功追討損失，對此感到「無希望」。他透露其損失金額不多，涉及3個月的英文補習班學費，共1,500元，原先在9月才開始上，惟暫時對坊間補習社失去信心，現時打算自行為子女溫習，未有意另覓補習社。

而他亦在短訊稱，「今日我都開始放下，已損失咗的，我當已經上咗堂就算」，又說

今次學到最重要的，就係只能付一個月學費，如果佢要多付咁就Say goodbay算了，咁即使出事都只係損一個月。

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記者：馮琪雅