  • 30°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 10:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞視一姐】薛影儀自爆「戀愛中」惹熱議　網民：邊個做咗亞洲女婿？

娛樂 10:10 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

薛影儀（阿儀）戀愛了？

薛影儀（阿儀）戀愛了？日前，阿儀在個人Facebook更新感情狀態為「戀愛中」，隨即引起網民熱議，留言道：「邊個做咗亞洲女婿？ 」、「恭喜恭喜」、「唔可以！」，更有網民搞鬼地自稱「失戀」。

阿儀與其經理人林寶玉（Connie）都有分別就此事回覆傳媒。

【一加一等於阿儀】薛影儀推出首支單曲勁揼本　裝身製作費達6位數字

點擊圖片放大
+7
+6

阿儀承認有「對象」

對於蜜運一事，阿儀回覆傳媒時指這次屬單戀，更大爆自己的單戀對象是公司中人，後來又改口指為「身邊朋友」。她稱：「咁單戀算唔算係戀愛中？但啲人話單戀算係戀愛中。」

Connie回覆傳媒時指此事屬阿儀的私人生活，公司需再作了解，自己回港後也會向阿儀了解清楚。

最新影片推介：吳岱融專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】吳岱融計劃與鍾淑慧到泰國退休　分享夫婦之道：別將缺點放大

「對象」為靚仔高層？

有指阿儀相當著迷的是其公司的一名靚仔高層，更令阿儀向好姊妹請教該如何表白，不過如果消息屬實的話，也表示阿儀勇於爭取幸福呢！

在今年5月，阿儀出席活動時，她曾公開5大擇偶條件：「金融才俊、溫柔體貼、專一、長髮，送太陽花」。

她更表示自己在入行後曾被追求，但她認為對方不是真心，故未有多加理會。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【薛影儀經理人】林寶玉大晒三點式泳照　大派福利勁火辣【多圖】
17:04 2023/06/06
【薛影儀經理人】林寶玉大晒三點式泳照　大派福利勁火辣【多圖】
【一加一等於阿儀】薛影儀推出首支單曲勁揼本　裝身製作費達6位數字
13:53 2023/04/03
【一加一等於阿儀】薛影儀推出首支單曲勁揼本　裝身製作費達6位數字

你可能感興趣

【薛影儀經理人】林寶玉大晒三點式泳照　大派福利勁火辣【多圖】
17:04 2023/06/06
【薛影儀經理人】林寶玉大晒三點式泳照　大派福利勁火辣【多圖】
【一加一等於阿儀】薛影儀推出首支單曲勁揼本　裝身製作費達6位數字
13:53 2023/04/03
【一加一等於阿儀】薛影儀推出首支單曲勁揼本　裝身製作費達6位數字
娛樂人物職業 演員 KOL 亞視 娛樂行業 娛樂機構 拍拖

最高瀏覽

【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
10:30 2023/08/01
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
【黑色素瘤】皮膚科醫生腳踭受傷　久未癒合檢查揭患黑色素瘤1年後病逝
17:55 2023/07/31
【黑色素瘤】皮膚科醫生腳踭受傷　久未癒合檢查揭患黑色素瘤1年後病逝