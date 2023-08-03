【亞視一姐】薛影儀自爆「戀愛中」惹熱議　網民：邊個做咗亞洲女婿？

▲ 薛影儀（阿儀）戀愛了？

薛影儀（阿儀）戀愛了？日前，阿儀在個人Facebook更新感情狀態為「戀愛中」，隨即引起網民熱議，留言道：「邊個做咗亞洲女婿？ 」、「恭喜恭喜」、「唔可以！」，更有網民搞鬼地自稱「失戀」。

阿儀與其經理人林寶玉（Connie）都有分別就此事回覆傳媒。

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阿儀承認有「對象」

對於蜜運一事，阿儀回覆傳媒時指這次屬單戀，更大爆自己的單戀對象是公司中人，後來又改口指為「身邊朋友」。她稱：「咁單戀算唔算係戀愛中？但啲人話單戀算係戀愛中。」

Connie回覆傳媒時指此事屬阿儀的私人生活，公司需再作了解，自己回港後也會向阿儀了解清楚。

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「對象」為靚仔高層？

有指阿儀相當著迷的是其公司的一名靚仔高層，更令阿儀向好姊妹請教該如何表白，不過如果消息屬實的話，也表示阿儀勇於爭取幸福呢！

在今年5月，阿儀出席活動時，她曾公開5大擇偶條件：「金融才俊、溫柔體貼、專一、長髮，送太陽花」。

她更表示自己在入行後曾被追求，但她認為對方不是真心，故未有多加理會。

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