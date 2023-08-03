【婚姻觸礁】加拿大總理杜魯多宣布與妻分居　識於微時育3子女結束18年婚姻

▲ 加拿大總理杜魯多宣布，與結婚18年的妻子蘇菲分居。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）本周三（2日）透過社交平台宣布，與結婚18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。杜魯多夫婦識於微時，婚後育有3名子女，曾經恩愛的二人婚姻觸礁，但他們未有透露夫妻分開的原因。

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經過艱難對話決定分開

綜合外國傳媒報道，杜魯多在Instagram發表一則聲明稱，他與蘇菲經過多次有意義和艱難的對話，最終決定分開了。不過，他指出二人會一如既往，「我們仍然是一個親密的家庭，彼此深愛和尊重。」他又提及為了二人的孩子著想，他們懇請各位尊重他們和孩子的私隱。

加拿大總理辦公室在另一份聲明指出，杜魯多與蘇菲已簽署了分居協議，證實他們結束18年婚姻。聲明稱二人會專注於撫養孩子，加國市民日後仍然可以看到杜魯多一家人，而他們亦計劃下周起全家一起渡假。

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51歲的杜魯多與48歲的蘇菲於2005年結婚，並育有3名子女，分別是15歲長子Xavier、14歲女兒Ella-Grace和9歲幼子Hadrien。杜魯多與蘇菲識於微時，蘇菲是杜魯多弟弟米歇爾（Michel Trudeau）的同學，米歇爾不幸於1998年死於雪崩事故，終年23歲。2003年，杜魯多與當時任職娛樂記者的蘇菲重遇，不久後便拍拖，很快認定對方，兩年後結婚。

加拿大第一家庭生活幸福

杜魯多於2015年就任加拿大總理，自此蘇菲以加拿大第一夫人的身分，陪同杜魯多出席公開活動，以及出訪各國。最近期是今年5月，她與杜魯多出席英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮。

▲ 杜魯多與結婚18年的妻子蘇菲分居。（法新社）

蘇菲亦不時在社交平台分享家庭日常，當中不乏杜魯多與3名子女的身影，家庭生活看來幸福美滿。因此杜魯多突然發聲明表示與蘇菲分居，令不少人感到驚訝。

此外，蘇菲於2020年確診新冠肺炎，成為世界首個第一家庭出現確診病例，但杜魯多卻沒有身體不適。當時網民笑說夫妻似乎不怎麼親近，現在網民回想夫妻關係早露端倪。

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責任編輯︰王明芳