  • 32°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 11:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【婚姻觸礁】加拿大總理杜魯多宣布與妻分居　識於微時育3子女結束18年婚姻

親子 10:26 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

加拿大總理杜魯多宣布，與結婚18年的妻子蘇菲分居。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）本周三（2日）透過社交平台宣布，與結婚18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。杜魯多夫婦識於微時，婚後育有3名子女，曾經恩愛的二人婚姻觸礁，但他們未有透露夫妻分開的原因。

最新影片︰

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】攝取抗炎營養素可減少皮膚發炎　營養師建議2種食物改善皮膚

經過艱難對話決定分開

綜合外國傳媒報道，杜魯多在Instagram發表一則聲明稱，他與蘇菲經過多次有意義和艱難的對話，最終決定分開了。不過，他指出二人會一如既往，「我們仍然是一個親密的家庭，彼此深愛和尊重。」他又提及為了二人的孩子著想，他們懇請各位尊重他們和孩子的私隱。

加拿大總理辦公室在另一份聲明指出，杜魯多與蘇菲已簽署了分居協議，證實他們結束18年婚姻。聲明稱二人會專注於撫養孩子，加國市民日後仍然可以看到杜魯多一家人，而他們亦計劃下周起全家一起渡假。

點擊圖片放大
+9
+8

51歲的杜魯多與48歲的蘇菲於2005年結婚，並育有3名子女，分別是15歲長子Xavier、14歲女兒Ella-Grace和9歲幼子Hadrien。杜魯多與蘇菲識於微時，蘇菲是杜魯多弟弟米歇爾（Michel Trudeau）的同學，米歇爾不幸於1998年死於雪崩事故，終年23歲。2003年，杜魯多與當時任職娛樂記者的蘇菲重遇，不久後便拍拖，很快認定對方，兩年後結婚。

加拿大第一家庭生活幸福

杜魯多於2015年就任加拿大總理，自此蘇菲以加拿大第一夫人的身分，陪同杜魯多出席公開活動，以及出訪各國。最近期是今年5月，她與杜魯多出席英王查理斯三世（King Charles III）的加冕典禮。

杜魯多與結婚18年的妻子蘇菲分居。（法新社）

蘇菲亦不時在社交平台分享家庭日常，當中不乏杜魯多與3名子女的身影，家庭生活看來幸福美滿。因此杜魯多突然發聲明表示與蘇菲分居，令不少人感到驚訝。

此外，蘇菲於2020年確診新冠肺炎，成為世界首個第一家庭出現確診病例，但杜魯多卻沒有身體不適。當時網民笑說夫妻似乎不怎麼親近，現在網民回想夫妻關係早露端倪。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切
12:27 2023/07/30
【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切
【張氏一家】雯雯「四年抱四」好生養首曬孕照　自嘲凸肚臍核突網民齊估性別
10:50 2023/08/02
【張氏一家】雯雯「四年抱四」好生養首曬孕照　自嘲凸肚臍核突網民齊估性別
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光

你可能感興趣

【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切
12:27 2023/07/30
【拜登認孫】次子被控拖欠私生女贍養費　拜登終認「秘密孫女」︰給她最好的一切
【張氏一家】雯雯「四年抱四」好生養首曬孕照　自嘲凸肚臍核突網民齊估性別
10:50 2023/08/02
【張氏一家】雯雯「四年抱四」好生養首曬孕照　自嘲凸肚臍核突網民齊估性別
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
17:57 2023/07/30
【爺孫戀】26歲林靖恩速賣亡夫李坤城房產　逾2600呎4房單位沽出金額曝光
家庭關係 夫妻之道 杜魯多 加拿大

最高瀏覽

【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
10:30 2023/08/01
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
【黑色素瘤】皮膚科醫生腳踭受傷　久未癒合檢查揭患黑色素瘤1年後病逝
17:55 2023/07/31
【黑色素瘤】皮膚科醫生腳踭受傷　久未癒合檢查揭患黑色素瘤1年後病逝