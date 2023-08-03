【遊韓注意】南韓疫情回升料單日確診數破7萬　當局籲乘搭公共交通佩戴口罩

▲ 南韓疫情回升，料8月單日確診數突破7萬宗。（圖片：法新社）

南韓新冠疫情近日有回升趨勢，確診數字已連續5周上升，當局估計8月中旬單日確診病例恐增至7.6萬宗。疾病管理廳建議，身處人多密集的空間及乘搭公共交通工具時，最好佩戴口罩。

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綜合當地傳媒報道，中央防疫對策本部昨日（2日）表示，7月23日至30日，一星期累計新增確診病例達313,906宗，日均確診病例為44,844宗，較前一周增長23.7%，且連續5周有上升趨勢，其中在7月25日至27日，確診數字均超過50,000宗，而重症和死亡人數較前一周前上升。

中央防疫對策本部指出，數據顯示疫情正在擴散，估計8月中旬日均確診病例將達到60,000宗，單日確診數字恐達到76,000宗。

疾病管理廳廳長池英美（지영미，音譯）2日表示，建議民眾乘搭公共交通工具及身處人群密集的場所時，自覺戴上口罩，確診者亦應自我隔離5天。

她續指，由於自然感染及接種疫苗形成的免疫力隨時間減弱，加上早前取消口罩令，近日天氣炎熱令室内活動增多等因素，導致確診數字上升。而南韓目前以Omicron的XBB變異株為主流，預料短期內，每年會反覆出現1至2波疫情。

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責任編輯：羅嘉欣