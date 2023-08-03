【床蝨入屋】美容院床上驚現多隻床蝨疑為客人傳播　睇皮膚科兩年雙手有抓痕

▲ 美容床驚見多隻床蝨，疑為客人身上攜帶，睇皮膚科兩年雙手有抓痕。

不少愛美的女士都有光顧美容院的習慣。近日，有美容師就在美容院房内發現不明黑色昆蟲，並拍照向網民請教。有網民即時認出是「床蝨」，建議事主盡快尋找滅蟲公司處理，否則「就會係噩夢嘅開始」。

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一名網民近日在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文稱，指自己是一名美容師，最近在美容房内卻見到數隻不明昆蟲，「唔知係咪個客身上，定係間房有」，於是拍照向網民求教。

不少網民憑照片認出是「床蝨」，建議事主盡快清理美容院内的床蝨，及回家前仔細檢查自己的衣物，避免帶床蝨入屋。事主隨後追問，「會唔會跟住喺人嘅身上？」，有網民則回復，「會, 衫褲鞋, 仲會喺家私, 台面台底尼埋, 牆身都會有」，然後發現床蝨是某位客人光顧完之後出現。

唔怪得佢同我講隻手好痕， 仲同我講睇咗幾次醫生。因為次次就係個客嚟咗就見到有，依家佢一走咗發現有好多隻。

網民續指，之前已經有留意到該位客人的手部及背脊都有抓痕的痕跡，對方更曾表示「睇咗皮膚科睇咗兩年」。但當時樓主未有為意，「只不過我冇諗過（床蝨）喺佢身上飛出嚟」。

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帖文發出後，不少網民紛紛建議事主盡快找滅蟲公司處理，避免後患，「建議你停業幾日搵滅蟲公司搞掂咗間鋪先…如果唔快啲連根拔起，真係會一發不可收拾，到時要掉晒啲床同所有木傢俬，仲要拆晒啲櫃就大件事」、「要滅蟲。唔係一陣間惹到其他客同自己就大獲」。

當驚悉是客人帶來床蝨的真相後，事主亦十分苦惱，「諗緊點同佢講。」對此，有網民認為該名客人所帶來的床蝨，恐怕會影響到其他人，「叫果個客唔好再上嚟」、「如果佢次次成身都係咁佢屋企應該幾恐怖，你首先要唔做佢生意，然後滅蝨，斷絕後患」。

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正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣