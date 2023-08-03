  • 33°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【床蝨入屋】美容院床上驚現多隻床蝨疑為客人傳播　睇皮膚科兩年雙手有抓痕

健康 12:05 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

美容床驚見多隻床蝨，疑為客人身上攜帶，睇皮膚科兩年雙手有抓痕。

不少愛美的女士都有光顧美容院的習慣。近日，有美容師就在美容院房内發現不明黑色昆蟲，並拍照向網民請教。有網民即時認出是「床蝨」，建議事主盡快尋找滅蟲公司處理，否則「就會係噩夢嘅開始」。

最新影片推介：

活得健康啲
【活得健康啲】善心仁醫無私為殘疾病童義診 促成天瑜3年來首度眨眼

一名網民近日在Facebook群組「香港滅蟲關注組」發文稱，指自己是一名美容師，最近在美容房内卻見到數隻不明昆蟲，「唔知係咪個客身上，定係間房有」，於是拍照向網民求教。

不少網民憑照片認出是「床蝨」，建議事主盡快清理美容院内的床蝨，及回家前仔細檢查自己的衣物，避免帶床蝨入屋。事主隨後追問，「會唔會跟住喺人嘅身上？」，有網民則回復，「會, 衫褲鞋, 仲會喺家私, 台面台底尼埋, 牆身都會有」，然後發現床蝨是某位客人光顧完之後出現。

唔怪得佢同我講隻手好痕， 仲同我講睇咗幾次醫生。因為次次就係個客嚟咗就見到有，依家佢一走咗發現有好多隻。

網民續指，之前已經有留意到該位客人的手部及背脊都有抓痕的痕跡，對方更曾表示「睇咗皮膚科睇咗兩年」。但當時樓主未有為意，「只不過我冇諗過（床蝨）喺佢身上飛出嚟」。

點擊圖片放大
+3
+2

帖文發出後，不少網民紛紛建議事主盡快找滅蟲公司處理，避免後患，「建議你停業幾日搵滅蟲公司搞掂咗間鋪先…如果唔快啲連根拔起，真係會一發不可收拾，到時要掉晒啲床同所有木傢俬，仲要拆晒啲櫃就大件事」、「要滅蟲。唔係一陣間惹到其他客同自己就大獲」。

當驚悉是客人帶來床蝨的真相後，事主亦十分苦惱，「諗緊點同佢講。」對此，有網民認為該名客人所帶來的床蝨，恐怕會影響到其他人，「叫果個客唔好再上嚟」、「如果佢次次成身都係咁佢屋企應該幾恐怖，你首先要唔做佢生意，然後滅蝨，斷絕後患」。

更多網民留言請看：

點擊圖片放大
+5
+4

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，有以下幾種辦法：

  • 吸塵器處理
  • 蒸氣噴射
  • 清洗紡織品
  • 熱力處理
  • 化學防治
  • 環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【床蝨入屋】外傭入屋5個月頻帶有蚤二手衫回家　僱主崩潰求救：全屋都有蚤【附滅蝨貼士】
15:32 2023/06/12
【床蝨入屋】外傭入屋5個月頻帶有蚤二手衫回家　僱主崩潰求救：全屋都有蚤【附滅蝨貼士】
【床蝨入屋】港人遊泰疑惹蟲回家　開篋驚見床蝨：點算呀？
16:13 2023/04/14
【床蝨入屋】港人遊泰疑惹蟲回家　開篋驚見床蝨：點算呀？
【蝨患擾人】無品鄰居亂棄置藏蝨家具　蝨患擴散全層住戶苦不堪言【附滅蝨方法】
17:49 2023/01/18
【蝨患擾人】無品鄰居亂棄置藏蝨家具　蝨患擴散全層住戶苦不堪言【附滅蝨方法】

你可能感興趣

【床蝨入屋】外傭入屋5個月頻帶有蚤二手衫回家　僱主崩潰求救：全屋都有蚤【附滅蝨貼士】
15:32 2023/06/12
【床蝨入屋】外傭入屋5個月頻帶有蚤二手衫回家　僱主崩潰求救：全屋都有蚤【附滅蝨貼士】
【床蝨入屋】港人遊泰疑惹蟲回家　開篋驚見床蝨：點算呀？
16:13 2023/04/14
【床蝨入屋】港人遊泰疑惹蟲回家　開篋驚見床蝨：點算呀？
【蝨患擾人】無品鄰居亂棄置藏蝨家具　蝨患擴散全層住戶苦不堪言【附滅蝨方法】
17:49 2023/01/18
【蝨患擾人】無品鄰居亂棄置藏蝨家具　蝨患擴散全層住戶苦不堪言【附滅蝨方法】
健康問題 滅蟲 網絡熱話 Facebook群組 昆蟲 美容 香港

最高瀏覽

【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
16:38 2023/08/02
【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
10:30 2023/08/01
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人