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【寵愛Pet Pet】梁菁琳首次拍劇重拾「老本行」　棄做獸醫入行成東張女神

娛樂 12:17 2023/08/03

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「東張女神」梁菁琳首次拍劇。

由林夏薇、周嘉洛主演的TVB劇集《寵愛Pet Pet》熱播當中，劇集播出後，飾演獸醫顏采兒的梁菁琳（Katerina）引起關注，身為《東張西望》外景主持的Katerina，入行前是一名獸醫，是次拍劇正是重拾「老本行」！

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梁菁琳首次拍劇

監製Andy看準Katerina的獸醫背景，邀請她演出獸醫一角，造就她的劇集處女作。

Katerina亦有運用本身的專業知識或相關網絡協助劇組。雖然身為獸醫，但菁琳原來對不少動物毛屑過敏，她受訪時透露：「我對有啲動物有啲敏感，好似貓、狗、兔仔嘅皮屑，所以我主要係睇珍禽異獸多啲，好似雀鳥、鼠類、爬行動物、魚類咁。敏感對於做獸醫嚟講，話冇影響係冇可能，如果貓狗比較多時會用多少少敏感藥，所以都Handle到。」

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東張小背心

現年28歲的梁菁琳為新一代東張女神，她曾以小背心造型進行採訪，被網民斥責她教壞小朋友。

她曾撰寫長文提到：「我在《東張》的第一個Feature Item（報導香港疫下的深夜食堂）播出的時候，網民談論的焦點並不是我所報導的餐廳和美食，而是我的衣著和身材。」

Katerina認為：「冬天的採訪都能這樣『錯重點』, 夏天的就更不用說了。三十幾度的高溫，我總不可能穿著闊袍大袖像漢服似的衣裳跑去後巷視察或是一直在室外追著路人訪問吧，而且又有誰會希望工作時自己的衣服會被器材或是環境中的任何物體勾到呢？穿個小背心都能被視為賣弄性感，怪不得到了2022年還會有人認為香港小姐的泳裝問答環節與色情掛勾（笑）。」

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放棄做獸醫

Katerina於澳洲雪梨大學獸醫系雙學位以一級榮譽成績畢業，入行前曾任職獸醫的她於2021年參加《香港小姐競選》並打入12強。

之後，她簽約TVB成旗下藝人，目前的主要工作為《東張西望》外景主持。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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