【晚吹- 戀講嘢】193接受謝安琪訪問自爆情史　曾被Kay身邊人拋棄陷失戀漩渦一年

▲ ERROR成員郭嘉駿（193）接受謝安琪（Kay）訪問。

由ERROR成員郭嘉駿（193）、郭奕芯（Ashina）、譚凱倫（Helen）和鄭伊琪（浩南）主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，早前為紀念播至第100集而邀得謝安琪（Kay）分享與張繼聰甜蜜戀事。

昨晚（2日）的《戀講嘢》播至第101集，並由Kay擔任嘉賓主持，訪問193的情史。

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193曾陷失戀漩渦

浪子形象令人深刻的193以前經常拍散拖，曾經一星期換一個女友的他有逾30個舊愛，被Kay指他是渣男，不過193反駁稱：「年輕人係咁㗎啦！」

原來，193試過被前度拋棄後死纏爛打向對方跟他復合，「佢係我喺英國讀書時識嘅香港人，拍咗幾個月至半年，都係因為吵架分手。我係會死纏爛打，求佢、去佢屋企附近等佢。連我朋友都話『佢憑咩啊？』我𠵱家諗返都覺得佢憑咩啊？」

193又謂：「我記得係佢講分手先，畀人飛你會好Hurt㗎嘛！」

甩拖的193大受情傷困擾，不斷Loop失戀歌更會聽到落淚，他表示未必很投入那段感情，卻墜進失戀的漩渦內，於那次分手後一整年未有拍拖。

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前度為Kay身邊人

後來於一次拍劇時遇上Kay客串，並重遇那位前度，當時的他大感驚訝並不解她為何會出現在片場內。

他透露於當天晚上收到對方的訊息：「𠵱家見到你咁樣都開心，恭喜你！」他曾猶豫是否應該回覆對方，但考慮到自己現時的身份便決定不回覆對方。Kay則認為193欠缺風度。

由於前度為Kay的身邊人，193坦言起初看見Kay的時間會感到尷尬，又稱前度經常爆料指他打女人。Kay表示未有聽聞身邊人指193打女人，僅知道二人曾經拍拖，對詳情不太了解。

193認為可能是娛圈中有人以訛傳訛，需要藉着節目為自己平反。他感嘆行內是非多：「我一直好介意呢件事，覺得我冇做過你唔好屈我，但我一向唔講感情事，我偶像嚟㗎嘛。」

被問到擇偶條件，193直言不著重外貌及身高，並想以心靈交流為主，亦希望對方皮膚白及文青系。

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