【致命蚊叮】14歲少年被蚊咬一口　傷口劇痛1個月後不治身亡

▲ 14歲少年被蚊咬一口，傷口劇痛1個月後不治身亡。

被蚊咬後出現不適，一定要及時治理！日前，一名14歲少年在意大利與家人度假期間被蚊咬了一口，被叮咬的位置出現嚴重疼痛，及後情況惡化，在過了1個月後最終不治身亡。

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綜合外國媒體報道，來自意大利的14歲少年Matteo Chieu在6月中旬放暑假，隨媽媽到巴西帕拉州探親兼度假。結果，他在當地被蚊子咬了一口，隨之身體出現不適症狀，被叮咬位置更劇痛無比，且沒有好轉跡象。家人將他緊急送醫，但Matteo仍在7月28日不治身亡。

Matteo的母親事後透過社交媒體，公開懷念並形容兒子是一個「特別、像天使般的人」，感謝所有為兒子哀悼的人傳來的祈禱、愛與祝福訊息。而Matteo所就讀學校的校長，亦對此不幸感到悲痛和惋惜，「Matteo興趣廣泛愛游泳，聰明且具好奇心，是個有禮貌的好孩子，是每個人的朋友」。

當局雖未公佈Matteo的確切死因，但提醒遊客：熱帶雨林地區的蚊子往往帶有多種疾病，例如登革熱、黃熱病、瘧疾及茲卡病毒等，容易向人類傳播，可能導致腦膜炎等嚴重損害中樞神經的致命後果，建議在前往高風險地區前，先服用或注射抗瘧疾藥物。

消腫止痕方法

皮膚科專科醫生胡惠福曾受訪表示，人被蚊蟲咬後，免疫系統會出現反應，釋放組織胺，讓患者感到痕癢紅腫，出現「蚊癩」。若免疫系統反應太劇烈，甚至可能出現水泡。胡醫生建議，若被蚊咬後想有效止癢，除了搽止敏感藥和吃藥，還有3個有助消腫、止痕癢的方法：

用凍濕毛巾或冰敷患處，可減輕痕癢、腫脹感覺

可塗抹潤膚霜舒緩痕癢

用番梘水清洗患處

專家教驅趕、防蚊方法

香港蟲害管理學會主席陳澤森指，蚊和蠓可以用有避蚊胺（DEET）的蚊怕水對付，但不想使用這種化學成份的話，也可以用白花油、樹油或尤加利油等產品，因為蚊及蠓懼怕這些氣味；傳統蚊香亦有功效。惟電子驅蚊器的成效較一般。

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責任編輯：羅嘉欣