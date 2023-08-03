【寵愛Pet Pet】周嘉洛望新劇能跳出金城安影子　與林夏薇首合作讚不絕口：她是很出色的演員

TVB新劇《寵愛Pet Pet》由林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮、陳庭欣、何沛珈、楊證樺、招浩明等參演。劇中獸醫金惠婷（林夏薇飾）與寵物讀心師汪聲仁（周嘉洛飾）因二人對寵物價值觀不同，時起衝突，成為一對歡喜冤家。

【寵愛Pet Pet】與林夏薇演歡喜冤家大放笑彈 周嘉洛入行8年勇奪兩大獎項上位極速

撇甩金城安影子 正劇考功夫

對於多次演喜劇的周嘉洛，接受TOPick訪問時直言角色有難度：「因為今次不能夠很誇張，每一場戲都用很高能量去做，若果不是就會令人感覺很像《愛·回家》的金城安，所以今次對我覺得最難的是，很多觀眾對金城安一角太『洗腦』，而我要做一個有喜感的角色而不是用過去金城安所用的招式，就要加入很多新的元素，好像對白設計，控制上是有難度。」

嘉洛續指轉拍正劇時在感情的投放﹑故事的連貫方面十分考功夫：「今次角色要做到喜劇效果，那種幽默又不是《愛·回家》的模式。在《痞子殿下》時自己沒有現在那麼多想法，演繹上會較幼嫩，這套我會覺得節奏及對白設計都較之前有進步。」

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大讚薇薇無得頂

今次嘉洛首次與薇薇合作，對對方讚不絕口：「我自己單獨的戲份也會怕觀眾覺得不好看，但與薇薇的場口就很有火花，她是很易話為，對劇本理解很全面仔細的演員，又會給我很多意見，在她身上我亦獲益良多。」又表示很期待很快能與薇薇再度合作。

對於在劇中與薇薇譜出姊弟戀，嘉洛自言沒有擔心過對方的年紀，並大讚對方外表不像其真實年紀，反而最初擔心對方會否太正經，覺得自己太過玩味，惟認識過後，大家合作得很愉快，更指薇薇無得頂。

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記者:陳曉柔