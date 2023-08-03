【司法覆核】黎智英指國安委拒向英大狀發簽證越權　申司法覆核許可須付訟費

▲ 黎智英指國安委拒向英大狀發簽證越權，申司法覆核許可須付訟費（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。黎先後入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，及申請司法覆核許可，均被拒絕。高院首席法官潘兆初今（3日）頒下判詞裁定黎須需以彌償基準支付兩案訟費，金額有待計算。

申請人黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處處長及律政司司長。

首席法官潘兆初於判詞指，法庭早前已頒下判詞拒絕黎一方的兩項入禀申請，當中包括司法覆核許可。法官指，律政司一方早前指，黎一方的司法覆核申請是完全沒有爭辯空間（wholly and plainly unarguable），《港區國安法》第14條已清楚列明原則，故黎一方從一開始就不應該提出申請。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟