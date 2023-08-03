【國安法釋法】黎智英求釋法及司法覆核均被駁回　高院頒令按彌償基準付訟費

▲ 壹傳媒創辦人黎智英。（資料圖片）

壹傳媒創辦人黎智英涉違《港區國安法》一案，早前獲高院批准由英國御用大律師Tim Owen來港辯護，政府其後提請人大釋法。黎先後入稟高院，要求法庭頒令釋法不影響法庭決定，及申請司法覆核許可，均被拒絕。高院首席法官潘兆初今（3日）頒下判詞裁定黎須需以彌償基準支付兩案訟費，金額有待計算，指黎一方的司法覆核申請完全沒有價值，而且毫無勝算，顯然是完全沒有爭辯空間。

申請人黎智英，答辯人為香港特別行政區維護國家安全委員會（下稱國安委）、入境處處長及律政司司長。

首席法官潘兆初於判詞指，法庭早前已頒下判詞拒絕黎一方的兩項入禀申請，當中包括司法覆核許可。法官指，律政司一方早前指，黎一方的司法覆核申請是完全沒有爭辯空間（wholly and plainly unarguable），《港區國安法》第14條已清楚列明原則，故黎一方從一開始就不應該提出申請。

法官續指，黎一方則指，是次申請司法覆核涉及《港區國安法》，亦提出符合公共利益，在這種情況下，不應命令司法覆核被拒的申請人支付訟費。

法官指，黎一方的司法覆核申請完全沒有價值，亦毫無勝算，正如早前頒下的判詞指，《港區國安法》未賦予法院監督國安委的權力，國安委的決定完全屬於《港區國安法》第14條的權力範圍。而且黎一方對人大釋法的解讀是完全錯誤的，其提出的司法覆核顯然是是完全沒有爭辯空間。

法官又指，早前律政司一方曾去信黎一方，稱國安委決定具約束力及最終決定權，建議黎一方中止司法覆核申請，惟黎一方仍繼續作申請。法官指，是次司法覆核並不合理，遂就上述理由，裁定黎須需以彌償基準支付兩案訟費，金額有待計算。

法官早前於判詞指，在《港區國安法》第12條及14條一併解讀下，可見國安委直接接受中央政府的控制，其工作不受法院干涉，以及國安委的決定不受司法覆核。

法官又指，國安委在上述條文下的職責專屬中央政府，監督國安委的權力為中央政府專有，故此地方行政區域的法院並不獲賦予任何權力。而且國安委職能均是法院職能範圍以外，法院並沒有相關培訓或專業知識處理事宜，遂一併駁回兩案申請。

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記者：梁錦麟