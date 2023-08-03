【中暑危機】男子中暑體溫達43.8°C　大腦損傷3年後確診失智症

▲ 男子中暑體溫達43.8°C，大腦損傷3年後確診失智症。（iStock圖片）

中暑後果可大可小，若未有及時降溫及急救，可能會對大腦造成損傷。台灣一名50多歲工人在烈日下工作，一小時後走路搖晃不穩，騎電單車後幾米後便跌倒昏迷，送院時體溫高達43.8°C，經搶救16小時才清醒過來，但認知功能明顯退步，3年後更確診失智症。

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根據台媒報道，三總中暑防治中心主任朱柏齡表示，該患者中暑後，沒有立即召喚救護車，亦未有到陰涼處休息，只是躺在小型貨車上，而貨車底板已在太陽曬了數小時。患者到院時昏迷指數只有3，即陷入重度昏迷，身體接觸到貨車底板的地方出現三度燒燙傷，傷口鮮血淋漓、皮膚長滿水泡。

患者中暑後引發多重器官衰竭，經過16小時搶救後才清醒過來，其後轉至整形外科處理燙傷傷口，進行皮膚移植，一個半月後出院。

朱柏齡指，患者清醒後，認知功能明顯退步，無法回答正確年份，反應亦變慢。半年後接受認知功能測試時，發現有輕度認知功能障礙，在神經內科持續觀察追蹤，3年後確診失智症。

他解釋，中暑程度愈嚴重、送醫時間過長、昏迷時間愈長，腦部愈容易受到損傷。他憶述，患者送院後肛溫達43.8°C，經搶救16小時才清醒，而熱傷害引起瀰漫性血管內皮出血，血栓阻塞腦部微血管。

朱柏齡提醒，中暑是可以預防的疾病，在酷熱環境工作時，應穿著淡色、寬鬆透氣衣服；每15分鐘喝200至300毫升水；如出現感冒、腹瀉等不適症狀，避免在高溫下工作。

四大中暑先兆

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒曾在facebook上發文，提醒四大中暑先兆︰

1. 熱水腫

身體為了避免過熱出現的血管擴張，將熱量散發出體外，令血液積聚在腳踝中，形成「腳踝的局部水腫」。

2. 熱紅疹

人的汗水孔被阻塞時，皮膚會出現細小的紅點，而且有刺痛感，這就是熱疹。

3. 熱痙攣

當身體大量排汗，但未能及時補充水分及電解質，就會導致肌肉痙攣。

4. 熱暈厥

當出汗和低血壓失去大量體液時，血液會暫停流向大腦，產生頭暈症狀。

他在文中指出，有時就算高溫下也未必會感覺到上述4種症狀，但如果「感覺愈來愈攰」更要小心，因為這是中暑最大的危險。他建議在炎夏要爭取時間休息、多喝水，穿衣服盡量以透氣及涼快為主，減少戶外活動，就算外出亦要隨時留意身體的訊號。

中暑處理方法

香港港安醫院–司徒拔道急症科專科醫生高曉輝接受TOPick訪問時指出，熱衰竭和中暑都是常見的熱傷害，當體溫持續過高，有機會引致多重器官衰竭、橫紋肌溶解症等，嚴重恐接受洗腎治療。

如身處戶外，發現同行人士出現熱衰竭或中暑的情況，應該立即帶其到陰涼的地方，避免繼續暴曬，然後可用濕毛巾為患者抹身、降溫；另外亦可替患者脫下多餘衣服，使其身體快速散熱。

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責任編輯：羅嘉欣