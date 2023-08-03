【遺愛人間】26歲女護士遇車禍離世　延續白衣天使使命捐出器官助5人重生

▲ 26歲女護士遇車禍離世，捐出器官助5人重生。

有時候死亡並不代表生命結束！河南一名年僅26歲的醫院急症室女護士早前因遇上車禍重創，於醫院內與死神搏鬥一個多月，最終仍回天乏術，於日前離世。由於死者生前非常善良且有愛心，其父母於是含淚替女兒簽下器官捐贈同意書，將亡女的肝臟、腎臟和眼角膜捐給4至5人，希望她以另一種方式活著。

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根據內地傳媒報道，26歲死者計夢瑤，是信陽一醫院急症室的女護士，工作時不但敬業樂業，而且性格開朗活潑，故一直深受病人和同事們的愛戴。然而，在一個多月前，她卻於街頭遇上嚴重車禍，儘管被送回所屬醫院，同事們全力搶救了1個多月，惟傷勢仍然未見好轉，最終於日前逝世。

愛女的離世，儘管令父母傷心不已。但為了讓她以另一種方式活著，他們最終決定於8月1日含淚簽下了器官捐贈同意書，將亡女的肝臟、腎臟和眼角膜，悉數捐出予4至5個人，讓他人獲得新生和光明。父母悲痛表示，希望女兒以另外一種方式活著，並指「媽媽希望你走的光榮！希望永遠看到你！」

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責任編輯：羅嘉欣