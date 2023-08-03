【家庭教育】15歲仔慫恿下弄壞新iPhone自覺「很型」　爸爸一招懲罰獲讚

▲ 爸爸覺得15歲兒子應該要為自己的行為負責。《某月某日》劇照

青少年心智未成熟，有時為了獲得朋輩間的認同，會做出很多錯誤的行為。外國一名15歲男孩，為了讓朋友覺得自己的行為「很型」，故意毀壞一部爸爸送給他的iPhone，結果要付出代價。

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有爸爸網民在外國的討論區分享，兒子在2年前考獲好成績，於是送贈一部當時最新的iPhone SE給對方，但不久兒子就表示將電話弄壞了，屏幕碎了。

當時爸爸以為兒子不小心跌爛電話，即使維修都不會太貴，於是叫兒子將電話交給他，但爸爸接過電話後，發現電話爛得徹底，有一半屏幕壞掉，甚至連機身亦變形。

後來爸爸審問兒子事發經過，他才坦白受朋友慫恿，將電話放於路上並用單車輾過，才會變成這樣；爸爸不理解為何兒子有這種行為，他則指想讓朋友覺得自己「很型」，而事後他並沒有反省，更要求爸爸再買一部新電話給他。

但爸爸沒有再買一部新電話給兒子，他認為兒子必須承擔結果，所以拒絕兒子的要求，並將櫃內的傳統折疊電話給予他使用。對於這個安排，兒子表示不滿，但爸爸堅持傳統折疊電話仍然做到基本聯絡功能，所以就此決定。

爸爸這篇帖文，獲得不少網民留言，大讚爸爸決定正確，認為15歲已經有能力分析行為產生的後果，同時要為自己的行為負責，因此今次是一個很好的教訓。

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責任編輯︰王明芳