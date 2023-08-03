  • 33°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【家庭教育】15歲仔慫恿下弄壞新iPhone自覺「很型」　爸爸一招懲罰獲讚

親子 11:51 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

爸爸覺得15歲兒子應該要為自己的行為負責。《某月某日》劇照

青少年心智未成熟，有時為了獲得朋輩間的認同，會做出很多錯誤的行為。外國一名15歲男孩，為了讓朋友覺得自己的行為「很型」，故意毀壞一部爸爸送給他的iPhone，結果要付出代價。

最新影片推介:

TOPick一分鐘
【TOPick一分鐘】攝取抗炎營養素可減少皮膚發炎　營養師建議2種食物改善皮膚

有爸爸網民在外國的討論區分享，兒子在2年前考獲好成績，於是送贈一部當時最新的iPhone SE給對方，但不久兒子就表示將電話弄壞了，屏幕碎了。

當時爸爸以為兒子不小心跌爛電話，即使維修都不會太貴，於是叫兒子將電話交給他，但爸爸接過電話後，發現電話爛得徹底，有一半屏幕壞掉，甚至連機身亦變形。

後來爸爸審問兒子事發經過，他才坦白受朋友慫恿，將電話放於路上並用單車輾過，才會變成這樣；爸爸不理解為何兒子有這種行為，他則指想讓朋友覺得自己「很型」，而事後他並沒有反省，更要求爸爸再買一部新電話給他。

但爸爸沒有再買一部新電話給兒子，他認為兒子必須承擔結果，所以拒絕兒子的要求，並將櫃內的傳統折疊電話給予他使用。對於這個安排，兒子表示不滿，但爸爸堅持傳統折疊電話仍然做到基本聯絡功能，所以就此決定。

爸爸這篇帖文，獲得不少網民留言，大讚爸爸決定正確，認為15歲已經有能力分析行為產生的後果，同時要為自己的行為負責，因此今次是一個很好的教訓。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【家庭關係】奶奶擬明年全家去旅行訂機票　新抱想離婚急謀對策網民獻計
15:58 2023/07/26
【家庭關係】奶奶擬明年全家去旅行訂機票　新抱想離婚急謀對策網民獻計
【夫妻緣盡】 林嘉欣情路坎坷兩度背小三之名　單親家庭長大曾對愛情失信心
13:17 2023/07/28
【夫妻緣盡】 林嘉欣情路坎坷兩度背小三之名　單親家庭長大曾對愛情失信心
【富二代讀書】富豪家庭女教師揭黑暗催谷法　頭戴電極裝置激發記憶力
17:56 2023/08/02
【富二代讀書】富豪家庭女教師揭黑暗催谷法　頭戴電極裝置激發記憶力

你可能感興趣

【家庭關係】奶奶擬明年全家去旅行訂機票　新抱想離婚急謀對策網民獻計
15:58 2023/07/26
【家庭關係】奶奶擬明年全家去旅行訂機票　新抱想離婚急謀對策網民獻計
【夫妻緣盡】 林嘉欣情路坎坷兩度背小三之名　單親家庭長大曾對愛情失信心
13:17 2023/07/28
【夫妻緣盡】 林嘉欣情路坎坷兩度背小三之名　單親家庭長大曾對愛情失信心
【富二代讀書】富豪家庭女教師揭黑暗催谷法　頭戴電極裝置激發記憶力
17:56 2023/08/02
【富二代讀書】富豪家庭女教師揭黑暗催谷法　頭戴電極裝置激發記憶力
家庭教育 爸媽心聲 網絡熱話 iPhone

最高瀏覽

【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
16:38 2023/08/02
【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
10:30 2023/08/01
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人