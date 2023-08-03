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【MIRROR成員】Anson Lo盼在電影展現更多可能性　拍動作場面幸獲姜大衛提點

娛樂 11:42 2023/08/03

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《釀魂》

由MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）在主演港產片《釀魂》內，有動作場面演出，Anson Lo表示：「這部電影雖然是驚慄片，不過片中卻有很多動作場面，而且場景近乎全部在戶外，充滿泥濘和灰塵，而很多場面都在惡劣場景下拍攝，在頗危險的情況之下進行。」

而Anson Lo卻相當幸運，得到前輩姜大衛（John）提點應付動作場面調度，而Anson Lo為求效果亦毫不錫身。

回想與John哥合演動作戲，教主笑指：「其中一場給John哥打倒，被他拖行回家。那場戲的戲服裡面，只是放了一塊紙皮，幸好John哥相當照顧我，擔心我被地面的石頭和樹枝弄傷，加上工作人員都做足安全措施，因此拍攝效果很滿意。」

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Anson Lo與陳紫萱再合作。

教主與紫萱再拍檔

Anson Lo除得到前輩加持，更有連續合作兩部電影的陳紫萱做拍檔，他大爆私下話題不斷的二人，在現場卻是近乎零交流。教主笑指：「今次是第二次跟紫萱合作，相比《假冒女團》以喜劇形式去演出大感不同，上一次拍攝期間都是嘻嘻哈哈渡過。」

他續指：「拍攝《釀魂》時，無論是用膳或者拍攝以外的時候，大家都近乎不會聊天，尤其有幾場，我跟紫萱都需要有情緒化的演出，那幾場特別感受到大家的默契，只有一個眼神，已經知道大家在醞釀情緒，因此今次拍攝反而沒有太多交流和聊天。今次我覺得我和紫萱帶出了不同的一面讓觀眾看見。」

畫面具藝術氣息

而首拍懸疑劇情片的Anson Lo，在《釀魂》遇上新晉導演岑嘉彥（Kelvin），教主形容導演對畫面的細緻和認真：「第一次和Kelvin合作，是個很開心的經歷，拍攝前已經聽聞過Kelvin所有作品都是很『靚』，美術感特別重，充滿藝術氣息。」

他所指的美術感正好在早前發佈的預告中展現得到，導演Kelvin表示：「預告著重透過畫面，去表示電影入面的人物關係環環相扣，透過緊湊的音樂突出故事張力，令『赤坎村』帶出的懸念更重，值得令大家更加期待！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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