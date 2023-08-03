【網絡熱話】杭州動物園馬來熊紅出國際　遭質疑人扮園方幽默回應

▲ 動物園馬來熊紅出國際，因被質疑是人穿玩偶服假扮，園方幽默回應。

內地杭州動物園一隻馬來熊，名為安吉拉，因站得太直，背後又有疑似穿玩偶裝的皺摺，被網民揣測是工作人員假扮，園方隨即以幽默化解誤會。

有動物園遊客拍片紀錄稱，杭州動物園的「黑熊」會站起來跟遊客互動揮手，站姿十分挺拔，而且背後臀部出現多層皺摺，並上載影片到內地社交平台微博。「黑熊」遭網民質疑是工作人員穿著布偶服假扮，被稱「人裡人氣」。

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影片因而一度登上微博熱搜，更受到美國有線新聞網絡（CNN）和英國《每日郵報》等外國媒體關注。網民紛紛湧到杭州動物園，為查看真相。浙江媒體訪問一名游姓男子，

我在網路上看到這隻熊站起來以後，我想要看看真正的狀況，所以就來了。

園方隨即澄清，指影片中的「黑熊」其實是馬來熊，是世界上最小型的熊，同時強調熊科都有站立能力，馬來熊性情比較溫和，所以會站起來跟遊客互動，

那肯定是實在的動物啊，那肯定不是人扮的。我們這邊是國營的，不會出現這種情況。大夏天的溫度40度，你再套個皮毛的話，人肯定堅持不了幾分鐘就要倒下了。

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其後，園方更幽默以馬來熊的身分，自稱是安吉拉，在網絡闢謠，

我是馬來熊安吉拉，昨天我下班後，接到園長的電話，問我是不是偷懶沒有上班，找了兩腳獸來代替我。沒想到我熊在山中坐，熱搜從天降。有人覺得我站起來的樣子人裡人氣，看來你們是太不了解我。想想之前還有遊客覺得我身材嬌小不是熊！我再和大家強調一下，我是馬來熊！不是黑熊！不是狗！是馬來熊！

園方更趁機為網民普及相關知識，指動物園自2020年收養兩隻馬來熊，一公一母，馬來熊的體型跟大型狗相差不遠，體長110至150公分，平均體重55公斤，胸前有U型的斑紋，與黑熊的V型圖案不同，除了會站立，另一個特色就是舌頭很長，最長可達30cm，喜歡舔蜂蜜，是雜食類動物，嗅覺非常靈敏。

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責任編輯：王明芳