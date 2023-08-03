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【土地監管】規劃署年收逾千宗土地違例發展投訴　申訴專員公署展開主動調查　

社會 11:52 2023/08/03

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規劃署每年接獲逾千宗土地違例發展的投訴，確認違規個案有數百宗（政府新聞處）

申訴專員趙慧賢今日（3日）宣布，展開主動調查規劃署和地政總署對土地違例發展的執管工作。

申訴專員公署表示，現時規劃署可對發展審批地區内的新界鄉郊地方的違例發展採取執管行動，包括填塘和挖土等作業及改變土地用途，如將農地用作倉庫及工場等。若個案涉及政府土地，地政總署可根據《土地（雜項條文）條例》，以遏止非法佔用政府土地的角度，按實際情況作出執管。至於發展審批地區以外的市區及新市鎮，其土地用途主要受地契條款、建築圖則及各類牌照所規管。

經公署初步調查顯示，規劃署每年接獲逾1,500宗有關違例發展的投訴，經調查後確認違規的個案有數百宗，部分屬於重複違規個案，亦有個案同時涉及私人及政府土地，需由規劃署和地政總署以跨部門方式處理。另有新界土地涉嫌被違規用作貯物、臨時停車場等的情況。

趙慧賢表示，土地是珍貴的社會資源，政府需就其運用作出審慎規劃和監管。公署留意到，規劃署每年發現約數百宗違例發展個案，部分個案涉及跨部門權責或位於自然保育地帶。該些違規行為若未能及時糾正，可能會窒礙社會發展，甚至破壞生態環境。

公署決定展開主動調查，審研規劃署和地政總署對土地違例發展的執管，包括兩署跟進違例發展個案的權責和協作，以及現行機制對防止違例發展及處理相關投訴是否適切和有效，以便在有需要時向政府當局提出改善建議。

申訴專員現正蒐集上述課題的資料及意見。市民若有任何資料或意見，可於今年9月3日或之前以書面方式送達申訴專員公署：
 
地址：香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈30樓
傳真：2882 8149
電郵：complaints@ombudsman.hk

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責任編輯：李芷玲

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