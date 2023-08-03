【腸胃問題】夏日肚瀉高峰期嚴重1日屙30次 中醫推介3款湯水急救脾胃

▲ 中醫推介3款防止腹瀉湯水。

踏入炎夏，腹痛、肚瀉等問題就老是常出現。面對腸胃病症高峰期，究竟該如何調理身體、改善症狀？立即交由中醫師拆解常見成因和治療方法，助你預防肚瀉。

註冊中醫師徐思濠指，中醫認為暑多挾濕，炎熱的天氣加上偶發性下雨，環境濕度便會較高。對正氣較弱、易受暑濕邪氣侵襲的人士，如長者、小朋友、體質較虛者，有機會因而出現腸胃不適、腹痛、嘔吐或腹瀉的情況。加上夏天常吃雪糕、水果、喝凍飲，生冷食物如涼拌、沙律、刺身等也受歡迎，一下子進食過量，便會影響脾氣的運化功能。

脾喜燥惡濕，多水份的蔬果、冷藏食物會加劇脾胃負荷，削弱其陽氣和運化功能，令水液運化功能減弱，誘發腹痛洩瀉。

嚴重者一日屙30次

腹瀉可分急性、慢性，成因和症狀都有不同。徐醫師解釋，急性腹瀉大多因天氣、飲食或情緒所致，外感因素如風、濕、寒等天氣現象，當中的暑濕邪氣會影響脾胃功能，從而誘發腹瀉。飲食失節如多吃生冷、寒涼食物，也容易導致突發性的腸胃不適症狀。部分人經常因情緒緊張而肚瀉，中醫角度則認為源於肝旺導致脾虛，同樣可引起腹瀉。

另一方面，慢性即代表腹瀉已持續一段時間，與飲食習慣未必有關係，可能因患者體質較虛，身體運化功能下降而致。「若為急性腹瀉，通常也會腹痛劇烈，嚴重者一天內可肚瀉20至30次。假如因情緒壓力、肝氣亢旺而導致的腹瀉，好多時也會有胃氣脹、腹脹腹痛、多放屁等症狀，因氣機不暢而致。」慢性腹瀉者則多胃口不佳、消化不良，大便較軟、稀溏及不成形。

對症下藥調理腸胃

針對急性腹瀉，徐醫師指中醫會採用疏風解表、清腸祛濕的治療方法，將病人體內積困住的風、寒、濕等外邪帶走，改善脾的運化功能。當腸的蠕動回復正常，便不會出現腹瀉。「若為飲食失節而導致的腹瀉，中醫則會循健脾開胃、加強運化、止瀉的治療方向，令患者的水液循環代謝恢復正常。

另外，因情緒壓力源於肝鬱，疏肝理氣後，當患者的心情調和暢達，腸胃不再受壓力刺激，腹瀉也會隨之緩和。」相反，因脾氣、腎虛、陽氣虛、正氣差所致的慢性腹瀉，便會以補脾健腎、補充陽氣為主，當陽氣旺盛，身體運化功能提升，持續的腹瀉問題就能緩和。

若想預防腹瀉，徐醫師建議可從飲食入手，少吃生冷寒涼的食物，適量進食蔬果。假如出現腹瀉，一天最多吃一個生果，若從冰箱取出，放至室溫才吃為佳。同時可多吃具健脾開胃、止瀉成效的中藥材，如淮山、茨實和五指毛桃等。

3款湯水推介

1 藿香佩蘭配陳皮生薑茶

材料： 藿香1錢、佩蘭1錢、陳皮1片、生薑2片、500毫升熱水。

做法： 將所有材料放進茶壺，加水浸泡10分鐘。

功效： 芳香化濕、健脾及溫中和胃的作用，可以茶代水，適合所有年齡層飲用，孕婦或須長期服食西藥的人士飲用前先諮詢醫生。

2 健脾益氣止瀉湯（3至4人分量）

材料： 黨參5錢、淮山5錢、茨實2両、蜜棗2粒、粟米1條、瘦肉半斤、水3公升。

做法： 所有材料洗淨，加水大火煲滾，再收中慢火煲兩小時，加鹽調味。

功效： 健脾止瀉，一星期飲用2至3次效果更佳。

3 北芪薏仁祛濕豆瘦肉湯（3至4人分量）

材料： 北芪3錢、生薏仁及熟薏仁各1両、扁豆、眉豆、赤小豆各5錢、豬腱一隻、乾荷葉5錢、水3公升。

做法： 所有材料洗淨，加水大火煲滾，再收中慢火煲1.5至2小時，加鹽調味。

功效： 益氣健脾、利水袪濕，一星期可飲用1至2次。

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記者：吳霆俊