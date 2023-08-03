【外傭】印尼擬推新措施　印傭中介費料增3成至逾2萬元

▲ 外傭。（陳國峰攝）

印傭現時來港工作須自行承擔中介費。印尼政府擬推行「印傭零收費」措施，要求本港僱主完全承擔印傭受聘來港的交通費、辦理證件的行政費等，本地外傭中介機構指，僱主較現時額外承擔約5,000港元，預計日後透過中介聘請印傭的招聘費，將增至逾2萬元。

香港僱傭公會主席陳東風表示，新計劃一旦落實，預料海外僱主僱用印傭較現時多付約4,000至5,000港元的中介費，連同原有費用，日後將上升至超過2萬元，雖正在港工作的印傭不受新規定影響，但預料她們或要求加薪至每月6,000元。

香港不少家庭會聘用海外傭工，目前全港逾34萬外傭中，約四成來至印尼。他擔心計劃實施後聘成本突然大升，令約2成的本地家庭不考慮聘請外傭，導致市場萎縮，建議可逐年增加相關費用。據陳了解，印尼當局代表已和香港業界及特區政府會面商討新措施，預料將在2星期內全面執行。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒呼籲印尼當局交代收費詳情。她質疑，當地看準香港對印傭需求大，要求香港僱主支付更多費用，擔心印尼日後會再要求僱主支付其他費用，或令其他外傭輸出國仿效對僱主毫無保障。又認為僱主原本繳交的費用，已經包括印傭來港工作的合約及簽證等支出，是當地中介向外傭濫收費用，強調香港僱主毋須再額外付費。

容馬珊兒補充，近期已有本地僱主考慮招聘來自其他國家的外傭，或改為聘請在港完約的傭工，認爲措施將影響印傭的就業機會，希望印尼當局慎重考慮，又建議特區政府探討允許內地家傭來港工作。

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責任編輯：陳麗娜