  • 33°C
香港時間 : 2023803日 (週四) 12:31
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外傭】印尼擬推新措施　印傭中介費料增3成至逾2萬元

社會 12:12 2023/08/03

分享：

分享：

熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

外傭。（陳國峰攝）

印傭現時來港工作須自行承擔中介費。印尼政府擬推行「印傭零收費」措施，要求本港僱主完全承擔印傭受聘來港的交通費、辦理證件的行政費等，本地外傭中介機構指，僱主較現時額外承擔約5,000港元，預計日後透過中介聘請印傭的招聘費，將增至逾2萬元。

香港僱傭公會主席陳東風表示，新計劃一旦落實，預料海外僱主僱用印傭較現時多付約4,000至5,000港元的中介費，連同原有費用，日後將上升至超過2萬元，雖正在港工作的印傭不受新規定影響，但預料她們或要求加薪至每月6,000元。

香港不少家庭會聘用海外傭工，目前全港逾34萬外傭中，約四成來至印尼。他擔心計劃實施後聘成本突然大升，令約2成的本地家庭不考慮聘請外傭，導致市場萎縮，建議可逐年增加相關費用。據陳了解，印尼當局代表已和香港業界及特區政府會面商討新措施，預料將在2星期內全面執行。

家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒呼籲印尼當局交代收費詳情。她質疑，當地看準香港對印傭需求大，要求香港僱主支付更多費用，擔心印尼日後會再要求僱主支付其他費用，或令其他外傭輸出國仿效對僱主毫無保障。又認為僱主原本繳交的費用，已經包括印傭來港工作的合約及簽證等支出，是當地中介向外傭濫收費用，強調香港僱主毋須再額外付費。

容馬珊兒補充，近期已有本地僱主考慮招聘來自其他國家的外傭，或改為聘請在港完約的傭工，認爲措施將影響印傭的就業機會，希望印尼當局慎重考慮，又建議特區政府探討允許內地家傭來港工作。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳麗娜

相關文章

【公務員招聘】楊何蓓茵：至少14個部門共22個職系提前開放大三學生申請（附招聘時間表）
16:11 2023/07/28
【公務員招聘】楊何蓓茵：至少14個部門共22個職系提前開放大三學生申請（附招聘時間表）
【政府招聘】政府今公開招聘全運會統籌辦公室主任　月薪近28萬元
17:44 2023/07/22
【政府招聘】政府今公開招聘全運會統籌辦公室主任　月薪近28萬元
【輸入外勞】航空業首階段申請輸入約3000名外勞　料八月中完成審批
17:48 2023/07/31
【輸入外勞】航空業首階段申請輸入約3000名外勞　料八月中完成審批

你可能感興趣

【公務員招聘】楊何蓓茵：至少14個部門共22個職系提前開放大三學生申請（附招聘時間表）
16:11 2023/07/28
【公務員招聘】楊何蓓茵：至少14個部門共22個職系提前開放大三學生申請（附招聘時間表）
【政府招聘】政府今公開招聘全運會統籌辦公室主任　月薪近28萬元
17:44 2023/07/22
【政府招聘】政府今公開招聘全運會統籌辦公室主任　月薪近28萬元
【輸入外勞】航空業首階段申請輸入約3000名外勞　料八月中完成審批
17:48 2023/07/31
【輸入外勞】航空業首階段申請輸入約3000名外勞　料八月中完成審批
職位招聘 裁員 外傭 證件 簽證 就業 電台 電台節目 印尼 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
16:38 2023/08/02
【公屋靚裝】港媽獲派樓齡40年380呎舊公屋　15萬改造露台變溫馨小花園
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
13:56 2023/08/01
【理想職業】Z世代10大夢想職業排名出爐　不再嚮往做醫生第一名變成風氣
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人
10:30 2023/08/01
【正能量】窮媽為兌現承諾偷筆盒獎勵兒子考第1　 律師代打官司19年後結局感人