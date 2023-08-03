【隱形殺手】17歲女游水後頭部劇痛　求醫證感染「食腦變形蟲」11日內死亡

▲ 17歲女游水後頭部劇痛，求醫證感染「食腦變形蟲」11日內死亡。

游水後一旦頭痛，切勿掉以輕心！美國一名17歲少女於7月11日游水，4天後卻突然覺得頭部劇痛，需要立即送院治療。惟少女入院數天後，最終被證實感染罕見的食腦變形蟲，而且於22日便不幸離世。

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根據《每日郵報》報道，美國喬治亞州17歲女少女Megan Ebenroth於7月11日相約友人到附近湖泊暢泳，豈料4天後頭部卻劇痛起來，需緊急求醫。醫生起初對少女的頭痛亦無法得知原因，只能在她頭骨上鑽洞，以幫忙舒緩劇痛。直到入院數天後，醫院才在7月21日證實Megan感染了「福氏內格里蟲」（又稱食腦菌、食腦變形蟲）。不幸的是，此時Megan已病入膏肓，翌日更被宣告死亡。

當地媒體指出，Megan已是今年第3宗因感染福氏內格里蟲死亡的案件。根據過往資料，感染此病者有97%以上的高致死率，雖然此病十分罕見，但近年來隨著氣候溫度上升，造成湖泊水溫升高，導致變形蟲大量繁殖而增加感染風險。死者母親表示，她希望女兒的死能幫忙提高大眾對感染食腦變形蟲的風險。

在水溫高的環境中生存

食腦變形蟲學名為「福氏耐格里變形蟲」，是一種單細胞生物，通常會從鼻腔黏膜進入人體，再沿著嗅覺神經進入腦部。這種變形蟲以人體腦部組織為養分，破壞腦部。

食腦變形蟲大多出現於湖泊、河流和池塘等溫暖的淡水中，尤其在7月、8月、9月的炎熱夏季，在陽光照射下，水溫較高的時感染機會更高。

避免到不潔的水中游泳

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問表示，食腦蟲屬阿米巴，暖淡水才有，如湖水、溪水、河水，香港的泳池水如加了氯氣消毒，食腦蟲是無法生存。而食腦蟲需透過鼻腔吸入，才有機會感染並上腦，嚴重會令腦含膿、穿洞，且有頭痛、神志不清、抽筋、昏迷的症狀。

吳醫生直言，感染食腦蟲會致死，感染後病徵出現至死亡通常會兩、三個星期，建議別去不潔的水中游泳，游泳時避免嗆水。

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責任編輯：羅嘉欣