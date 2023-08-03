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【暑假好去處】暑期限定T．PARK化身環保巿集　互動展覽免費工作坊轉廢為樂【內附連結】

休閒消費 12:49 2023/08/03

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

滿竹跨世代團隊啟發大家活用竹藝並成為生活一部分。（機構提供）

位於屯門曾咀的T．PARK [源．區]是全港首個污泥處理設施，結合污泥焚化、發電、海水淡化及污水處理等技術；園內亦設有戶外園林花園、雀鳥保護區、戶外足浴池及恆溫水療池，還韓系簡約Café睇靚景兼打卡，絕對可作一日遊遠離煩囂！

要前往T．PARK [源．區]，市民必須先預約觀賞。今個暑假，園區特別舉辦環保樂園「綠升級樂園」，帶來結合環保教育與玩樂的體驗！當中包括「綠升級市集」、「綠升級互動展」及「綠升級工作坊」。首輪活動「綠升級市集」集合7間特色本地升級再造手作小店及設計品牌，與大家分享環保概念及介紹多元化的升級再造產品，更與參加者一起製作「蒜頭燈」，以及分享如何令玩具再生等。

「綠升級樂園」工作坊於8月至9月期間舉辦的6場公眾活動，將分別於8 月20日及9月17日舉行，9月更會以玩具為主題，包括動物大板牙升級再造工作坊、太陽能遙控車升級再造工作坊及反斗玩具蛋升級再活動，現已接受報名。

除免費工作坊外，公眾亦可報名參觀導賞團。（機構提供）

除免費工作坊外，公眾亦可於T．PARK[源．區]網站報名參觀導賞團，認識污泥處理技術及轉廢為能的過程。此外，由即日起至8月31日公眾更可以同時暢遊期間限定以升級再造概念打造的「綠升級互動展」的3個主題區「自助敲擊騷」、「紙皮玩具世界」及「萬膠燈火洞」，近距離欣賞由本地匠人創作的再造作品，學習和體驗香港綠色文化。

T．PARK[源．區]綠升級互動展
自助敲擊騷
創作單位：環保爸爸
廢棄的金屬罐及塑膠等廢物經過重新設計和加工後，便成為一幅敲擊音樂牆，觀眾可以自由地以敲擊或拍打等方式，即場進行音樂演奏，甚至進行大合奏。

紙皮玩具世界
創作單位：再生玩具店
以每個「五蚊雞」的價錢向拾荒者回購可重用紙箱，並將紙皮加工升級再造成有趣的玩具及傢具，例如紙皮足球機、迷宮、機械人等創意玩具！藉著提升回收紙皮的需求，提高紙皮的價值，從而改善拾荒者的生計。

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萬膠燈火洞
創作單位：ATB Autoart
浸信會永隆中學的140 名初中學生，用雙手將2,000個廢棄的膠樽升級再造成環保再生燈飾，賦予膠樽再生的價值。

日期：即日至8月31日
地址：屯門曾咀稔灣路 25 號
時間：10am-7pm（逢星期二休息）

記者 :李越樺

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