【名人生活】做荷里活巨星私人看護住豪宅　名校畢業護士揭對方一餐飯花3.9萬

▲ 一位名校畢業護士曾做荷里活巨星私人看護。

貧窮限制想像，名人富豪的生活到底是怎麼樣？美國一位名校畢業的護士在社交平台分享，她就讀大學時曾任職荷里活巨星的私人看護，更住進對方的豪宅。她揭秘巨星的生活，更曾跟他外出吃飯，見證他一餐飯就豪花5,000美元（約3.9萬港元）。

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據英國《太陽報》報道，26歲護士Miki Rai畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA），她也是YouTube坐擁120萬粉絲的網紅，不時在社交媒體分享工作及生活日常。她曾分享自己成為私人看護的故事，當時她在UCLA護士學院就讀，學校就在加州比華利山（Beverly Hills）旁邊。

每周只需工作數小時

一位荷里活巨星的另一半需要照顧，因此他們想聘請私家看護，Miki認為自己有資格申請，最終亦成功獲聘。她指自己看的電影不多，也沒有關注名人新聞，所以她對這位明星的了解並不多。她在影片中表示︰

我最終住在他們位於比華利山的家中，他們每周支付我600英鎊（約6,000港元）。

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而實際上她的工作並不多，直言「我每周只需工作數小時」。她稱這位明星與伴侶還會帶她外出吃飯，她透露︰

有一次我看到賬單，實際上是5,000美元（約3.9萬港元）。

網民對她這份工作大表羨慕，追問「他們還在招聘嗎？」。有女網民表示，她也在有錢人家庭工作，「我已經做到了！成為名人家庭的住家護士」，她現正在另一位名人家中當保母。

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責任編輯︰王明芳