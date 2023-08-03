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【哭笑不得】目睹爸爸在家殺滅蟑螂　男童落淚：牠沒有騷擾人

育兒經 15:50 2023/08/03

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男童的反應令人哭笑不得。

生命教育是孩子其中一個從小學習的議題，如何面對生離死別，對孩子而言總是一件特別困難的事，不過當對像是蟑螂時，事件又有不一樣的說法。外國一名男童，日前在家中目睹爸爸把家中蟑螂殺害後，忍不住痛哭起來，而原因居然是因為覺得蟑螂很可憐，父母得知原因後也不住笑起來，並拍片放上網絡。

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綜合外媒報道，事件中的4歲男童安扎爾是情緒較敏感的小孩，當平時父母稍微提高聲量，他也很容易受傷而哭泣。事發一天晚上，正當孩子準備洗澡時，家中5歲的姐姐卻發現浴室裏出現了一隻蟑螂，姐姐即時尋找父親幫忙驅趕。

正當父親嘗試把蟑螂殺死時，安扎爾卻突然保護蟑螂，並忍不住痛哭認為蟑螂很可憐，也沒有騷擾人，並不希望父親把它殺死。不過，由於蟑螂是害蟲，父親也只能夠把其殺死，避免家中出現更多害蟲。事後父母二人只好花 15分鐘向安解釋，由於蟑螂經常出現在髒亂的地方，例如廁所和排水溝，只能把它殺死，希望兒子明白並安撫他的情緒。

隨後，事件上傳至網上，一眾網友也忍不住為安扎爾的行為感到搞笑。安父母二人對此事也感到驚訝，想不到兒子居然不怕蟑螂，甚至覺得可愛。母親表示，不會強求兒子一定要討厭蟑螂，畢竟現時他還只是一名4歲小孩，認為兒子長大後，會明白父母的做法。

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責任編輯︰王明芳

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