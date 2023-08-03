【隆胸惹禍】45歲女隆「漫畫胸」乳房變巨大污水球　醫生震驚：填充物似炒雞蛋

▲ 45歲女隆「漫畫胸」乳房變巨大污水球，醫生驚：填充物似炒雞蛋。

醫美有風險，一定要循正規途徑。一名45歲女子年輕時渴望擁有漫畫女主角般的巨乳，在進行隆胸手術後，乳房逐漸不受控增大，最終慘變兩顆巨大污水球，醫生更形容填充物糜爛似炒雞蛋。

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綜合内地媒體報道，今年45歲的女事主在20年前渴望擁有「漫畫胸」，最後在一間不知名機構做了隆胸手術，注射曾風靡一時、俗稱「人造脂肪」的「PAAG奧美定-聚丙烯酰胺水凝膠」。術後，女子雖成功擁有傲人身材，但好景不長，隆胸的後遺症隨著年齡增長而顯現：乳房近年越來越大、手感越來越軟，「就像掛了兩個大水球，走路都難受」。

女事主胸部除了從完美的「C cup」變成了軟塌塌的「E cup」，甚至能在局部摸到一個腫塊，令她驚恐自己是否患上乳腺癌，於是急忙求醫。醫生檢查後發現，她的乳腺腫塊性質不明，但整個乳房腺體已充滿囊性積液，需盡快做手術。最後，醫生在手術中驚見女事主乳房腺體中充滿了「炒雞蛋狀」和「粥油狀」的填充物，且伴有慢性炎症滲出，整個乳房如同巨大污水球。對此，醫生警告：

曾注射過奧美定務必要儘早取出。另外，進行乳腺檢查時勿隱瞞隆乳史，以免影響乳房病變診斷。

根據中國政府官網，北醫三院整形美容外科主任醫師李比教授解釋，構成奧美定聚合物的單體丙烯酰胺有劇毒，是一種可疑致癌物。而國家食品藥品監督管理局也早在2006年已發文，禁止使用奧美定作為人體注射材料。

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責任編輯：羅嘉欣