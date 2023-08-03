【返學爭議】訓練7至11歲4孩自行搭車返學　加國爸爸遭警告或失去監護權

▲ 加拿大一名爸爸因訓練4名7至11歲的孩子自行搭車返學，被有關當局警告或失去孩子的監護權。

家長容許孩子幾多歲開始自己搭車返學？不少孩子自小五、小六已自行上學，訓練獨立。不過，加拿大溫哥華有一名父親因訓練4名7至11歲孩子自行搭車上學，車程長達45分鐘，遭到匿名舉報，該名爸爸被指違反法例而失去孩子的監護權，他不服上訴。

據外媒報道，來自加拿大溫哥華卑詩省的5孩父親Adrian Crook花了兩年時間時間，訓練他其中4名7至11歲的孩子乘搭45分鐘交通公具上學，遭到匿名舉報，被當地的兒童暨家庭發展局約談，並以違反「禁止12歲以下兒童單獨在家或外出」為由，警告他可能因觸法而失去孩子的監護權。

該名父親不服上訴，自言已花2年時間訓練子女，並帶著配備位置追蹤功能的手機；在初期他會陪伴孩子搭車，之後才讓孩子獨自乘搭。他強調自己沒有催促他們盡快獨立，當他們願意承擔某些風險，我亦有責任衡量他們是否已經準備好。

最新影片推介︰

Crook續稱，當他收到有關部部致電要調查他時內心一沉，「這令人非常震驚！」他認為孩子乘坐公共交通工具，比坐私家車更安全及可持續，而且最重要是教會他們獨立，「父母的責任，是培育子女最終毋須依賴父母。」Crook最終上訴得直。

此外，美國作家Lenore Skenazy數年前在報章專欄中，撰寫自己與9歲兒子在紐約逛百貨公司後，讓兒子自行搭地鐵再轉巴士回家，當時沒有給兒子手機，他身上只有地鐵儲值卡、地鐵圖和20多元美金，也沒偷偷尾隨兒子觀察。雖然兒子平安回家，但她卻被傳媒大篇幅報道她的育兒方法，更被狠批為「全球最差媽媽」。

Lenore解釋兒子一直要求學習獨立回家，當他成功回家時更非常高興。她曾擔心一旦過份保護小孩，會令他們有感自己做不到，久而久之就變成事實。最後她更以此為靈感出書及成立網站Free Range Kids《放養孩子》。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳