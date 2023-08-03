【47人初選案】陳志全指若全民派10萬照否決恐「俾人斬」　料鄒家成明作供

▲ 人民力量前主席被告陳志全。（資料圖片）

民主派初選案進入第98日審訊，人民力量前主席被告陳志全今（3日）續接受盤問。陳供稱，否決預算案違反人力多年來要求直接全民「回水」的訴求，更謂「人人派10萬你都否決，俾人斬呀真係」。陳已作供完畢，料鄒家成明起自辯。

被告陳志全第3日作供，接受控方盤問。陳供稱，守住議會戰線是藉不斷發言和提問，防止政府快刀斬亂麻，短時間通過議案或撥款。陳指，以往民主派及建制派矛盾較少時，星期三舉行的立法會會議大多在當日黃昏便開完，當自己進入議會後星期四才開完，「冇俾佢有好日子過」是令建制派看不到星期三的夜馬賽事。

控方另問及陳，本案被告人力前副主席譚得志出席初選論壇前，有否與陳討論將在論壇說甚麼。陳稱沒有，控方質疑陳沒興趣知道譚會說甚麼？陳稱他倆非第一次參選，選舉亦是自掃門前雪，無暇理會對方會在論壇說甚麼。

法官質疑控方盤問用意，直言即使譚與陳隸屬同一黨派，亦不代表譚的言論代表陳的立場。控方再指出，譚在論壇稱若有幸當選，會以兩次否決預算案、癱瘓政府和林鄭下台作為談判能力，以爭取五大訴求。控方問及陳，那是否陳的立場。

陳表明不是，指譚的言論違反人力多年爭取直接全民「回水」的訴求，更謂「人人派10萬你都否決，俾人斬呀真係」。陳表示，譚從未向自己提及若預算案全民派樓或派10萬也會否決，認為譚或是即場「爆肚」。

聆訊明（4日）續。

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記者：陳曉欣