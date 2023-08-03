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【減肥大作戰】191磅韓妹不戒口成功激減44磅　分享3招不復胖秘訣

保健美顏 14:08 2023/08/03

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熱門 李玟 破毒強人 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 寵愛Pet Pet 超市大搜查 COLLAR 30＋減肥 MIRROR

191磅韓妹不戒口成功激減44磅，分享3招不復胖秘訣。

減肥除了控制飲食和做運動外，保持良好心態及堅持下去也很重要。韓國一名身高170cm的女生YANGA，體重曾重達87公斤（約191磅），中間因過度節食而復胖，最後她尋找到適合自己的減肥方法，成功減至67公斤（約147磅），而她還分享了3個瘦身小秘訣，以維持好身材。

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韓妹YANGA表示，2019年時體重曾達至87公斤，一度對於自己的身材感到很自卑，於是下定決心開始減肥。但減肥並不是只有減重這麽簡單，因為體重下降，她的身上也開始出現萎縮紋，並曾因此而感到有壓力。但後來，她開始接受這些「減肥痕跡」正是她努力瘦身的證明，接納自己的身體，認為比起體重下降，健康身材、强大自信心才更加重要。

選擇想做的運動

YANGA直言，曾為了減肥而逼自己運動，結果在減肥期間變得很不開心。因此，她建議大家可以先選擇自己願意做的運動，再從運動中獲得成就感，從而會自發地去運動，而不是一心只為了瘦身。她指，不用天天運動，只需一周幾天找自己想要的運動去做就可以了。

充足的水分

YANGA强調，在減肥中最重要的就是喝水。充足的水分可以促進身體新陳代謝，排除老廢角質，在對瘦身有很大幫助的同時也可以保養肌膚。她還提到，若不喜歡喝水的人士，可以搭配發泡錠等來飲用，不僅可以增加水的風味，也可以補充維他命。

良好的飲食習慣

除了運動，YANGA並不會節食，在飲食方面就沒有太大的忌口。她分享自己過度節食的時期，這個不吃那個不吃，反而很快就放棄減肥，透過報復性飲食而導致復胖。因此，她建議盡量減少攝取澱粉，以及將蛋白質以及蔬菜等攝取量提高，來慢慢改善自己的飲食習慣。

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責任編輯：羅嘉欣

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